Олеся Жураковская: биография, творчество и все новости об актрисе

17 февраля в 20:15 на СТБ состоится премьера продолжения драматического сериала «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн». Роль мамы сыграла известная актриса Олеся Жураковская. О биографии, творческом пути и личной жизни Олеси Жураковской узнайте в материале.

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Полное имя: Олеся Викторовна Жураковская

Дата рождения: 13 августа 1973 г.

Место рождения: Киев

Деятельность: актриса театра и кино

Семейное положение: не замужем

Место проживания: Киев

Детство и юность. Олеся Жураковская родилась 13 августа 1973 года в Киеве, где и провела детство. Ее отец строил дороги, а мама была швеей. С раннего возраста Олеся занималась спортивной гимнастикой и проявляла артистизм. Но решила пойти по стопам матери и освоила профессию технолога швейного производства.

Будущая актриса всегда активно участвовала в общественной жизни в техникуме. Ни одно культурное мероприятие не проходило без нее. В один момент девушка решила за компанию с подругой поехать в Москву поступать на актерский факультет. На вступительном экзамене в русский вуз в 90-х годах Олеся прочитала отрывок из украинской повести Николая Гоголя и спела украинскую народную песню. И своим мастерством покорила комиссию. Уже в 1996 году она окончила ГИТИС, курс В. А. Андреева. В Москве Олеся несколько лет работала в театре и даже вышла замуж.

Актерская карьера. Еще в студенческие годы Олеся Жураковская впервые вышла на профессиональную сцену. После окончания университета молодая актриса два года работала в театре имени Ермоловой, однако после создания семьи карьера отошла на второй план.

В 2002 году Жураковская развелась и вернулась в родной город, где стала актрисой Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Она играет здесь до сих пор. Сейчас Олеся постоянно снимается в кино и телесериалах, на ее счету около 100 ролей.

У Олеси Жураковской был опыт ведущей проекта «Зважені та щасливі». В первом сезоне она избавилась от лишних килограммов вместе с участниками. При росте 1,76 г актриса весила 95 кг, а участвуя в проекте сбросила 30 кг.

Олеся Жураковская сыграла одну из центральных ролей в сериале «Крепостная» — кухарку Павлину, которая была как мать для главной героини.

В остросюжетной драме «Мама» и «Мама. Продолжение» Олеся Жураковская играет Нину Петровну ― маму украинского военнослужащего, которая отправляется в зону боевых действий, чтобы узнать, жив ли ее сын, после ранения попавший в плен.

Известные роли Олеси Жураковской в кино:

2001 — «Провинциальный роман», Тамара

2003 — «За двумя зайцами», Люська

2004 — «Железная сотня», Катруся

2005—2006 — «Сёстры по крови», Лидия

2005 — «На белом катере», Жанна

2006 — «Утёсов. Песня длиною в жизнь», Оксана

2006 — «Профессор в законе», Катя

2007 — «Фабрика счастья», Аврора

2007 — «Когда её совсем не ждешь», Лилия

2008 — «Король, дама, валет», Наташа

2010 — «Паршивые овцы», Ольга

2010 — «Гербарий Маши Колосовой», Наташа

2014 — «Пока станица спит», Любаша

2016 — «Остров», Тамара

2016 — «Нити судьбы», Зоя

2019―2021 — «Крепостная», Павлина

2021―2022 — «Мама» и «Мама. Продолжение», мама Нина Петровна

Известные роли Олеси Жураковской в театре:

Филлис — «Сильвия», Альберт Герни

Гофмейстерина — «Каприз принцессы», С. Цыпин

Вторая придворная дама — «Ах, мой милый Августин…», П. Энзикат

Клодина — «Любовь времён Людовика», по пьесе Ж.-Б. Мольера

Рита — «Море… Ночь… Свечи…», по пьесе Й. Бар-Йосефа «Это великое море»

Бела Берло — «Торговцы резиной», Х. Левин

Кормилица – «Ромео и Джульетта», У. Шекспир

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Смотрите все серии сериала «Мама. Продолжение» 17 февраля в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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