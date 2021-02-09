19 февраля в 20:15 ко Дню памяти Героев Небесной Сотни телеканал СТБ покажет премьеру 4-серийной драмы «Мама», события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе. Читайте биографии актеров новой драмы «Мама» прямо сейчас.

Олеся Жураковская

Олеся Жураковская — украинская актриса и телеведущая. На ее счету десятки проектов, среди которых работы в телесериалах и полном метре. Сегодня исполнительница реализует свой талант на театральной сцене и в кино, снимаясь в украинских драмах. Яркая внешность и бурный темперамент делают артистку любимицей многих почитателей отечественного кино и телевидения.

В 2012 году Олеся Жураковская попробовала себя на телевидении: на протяжении четырех сезонов она была ведущей популярного шоу «Зважені та щасливі».

Актриса непревзойденно сыграла мать главного героя в картине «Как долго я тебя ждала». Яркий национальный образ кухарки Павлины Жураковская воссоздала в сериале «Крепостная».

Николай Боклан

Николай Боклан ― украинский актер. Родился 13 октября 1963 года в Киеве. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. Карпенко-Карого. C 1988 года работал в Киевском Молодом театре, с 1997 года – в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Николай — талантливый театральный и киноактер, брат народного артиста Украины Станислава Боклана. Он сыграл десятки ролей в украинских фильмах и сериалах. Зрителям телеканала СТБ известен, в частности, по работе в сериале «Акушерка».

Константин Корецкий

Константин Корецкий — украинский актер театра и кино. Родился 8 января 1980 года в Харькове. С 9-го класса занимался в театральном кружке. В 2000 году окончил Харьковский государственный университет искусств им. И. П. Котляревского. Работал в Киевском театре марионеток. Играл Петра Трофимова в спектакле «Вишневый сад», Джонатана Свифта в постановке «Дом, который построил Свифт».

С 2004 года начал сниматься в кино. Исполнил роли в картинах «Чужие тайны» (Алик), «Неприкосновенные» (Иван Нестерович Муфрич), «Ефросинья» (Пахомов), «Сашка» (Ярик), «Узнай меня, если сможешь» (Юрка Савельев), «Лабиринты судьбы» (Денис), «По законам военного времени» (лейтенант госбезопасности Фишман), «Подкидыши» (Илья), «Забудь и вспомни» (Мозоль), «Депутатики» (Валерий Олегович Брыль), «Что делает твоя жена?» (Сергей Маслов).

Тамара Антропова

Тамара Антропова ― украинская актриса театра и кино, театральный режиссер. Родилась 26 апреля 1986 года в Киеве. По ее словам, в детстве она никогда не ходила в театр, но всегда знала, что хочет стать актрисой. Никакой другой профессии для себя не представляла, хотя родители хотели, чтобы она получила юридическое образование. Но после окончания средней школы в 2002 году Тамара поступила в эстрадно-цирковой колледж.

Служит в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Среди ее работ: Татьяна — «Меня нет», Шмидт — «Бесхребетность» И. Лаузунд; Женщина — «Вечер с хорошенькой и одинокой» А. Ернева; Фелиция — «С любимыми не расслабляйтесь» по пьесе «Случайный ощупь» Д. Керр.

Михаил Кришталь

Михаил Кришталь — украинский актер театра и кино, шоумен, заслуженный артист Украины.

В 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище (мастерская Нелли Пинской). Был принят в труппу Донецкого академического украинского музыкально-драматического театра, где проработал до 2009 года, а затем стал актером Киевского академического театра на Подоле.

На экране актер впервые появился в начале 2000-х и с тех пор принял участие более чем в 30 проектах. Наиболее заметные работы Кришталя — сериалы «Мажор», «Сваты-6», «Слуга народа», «Женский доктор» и фильм «Смертельно живой».

Михаил Кришталь — лауреат фестивалей «Театральный Донбасс» 1992 и 2006 годов, «Мельпомена Таврии» 2006 года.

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