17 лютого о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра продовження драматичного серіалу «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн». До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні телеканал СТБ покаже, як далі розвивалась історія, події якої розгортаються на окупованому Донбасі. Читайте біографії акторів нової драми «Мама» просто зараз!

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Олеся Жураківська

Олеся Жураківська ― українська актриса і телеведуча. На її рахунку десятки проєктів, серед яких роботи в телесеріалах і повному метрі. Сьогодні виконавиця реалізує свій талант на театральній сцені і в кіно, знімаючись в українських мелодрамах. Яскрава зовнішність і бурхливий темперамент роблять артистку улюбленицею мільйонів.

У 2012 році Олеся Жураківська спробувала себе на телебаченні: протягом чотирьох сезонів була ведучою популярного проєкту «Зважені та щасливі».

Актриса неперевершено зіграла матір головного героя в стрічці «Як довго я на тебе чекала». Яскравий національний образ кухарки Павлини вона втілила в серіалі «Кріпосна». А образ головної героїні у фільмах «Мама» і «Мама. Продовження» у виконанні Олесі Жураківської сповнений неймовірної любові і глибокого драматизму.

Микола Боклан

Микола Боклан ― український актор. Народився 13 жовтня 1963 року в Києві. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. З 1988 року працював у Київському Молодому театрі, з 1997 року ― в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Микола ― брат народного артиста України Станіслава Боклана. Він зіграв десятки ролей в українських фільмах і серіалах, активно працює в театрі. Глядачам телеканалу СТБ відомий, зокрема, за роботою в серіалі «Акушерка».

Костянтин Корецький

Костянтин Корецький ― український актор театру і кіно. Народився 8 січня 1980 року в Харкові. З 9-го класу займався в театральному гуртку. У 2000 році закінчив Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. Працював у Київському театрі маріонеток.

З 2004 року почав зніматися в кіно. Виконав ролі в стрічках «Чужі таємниці» (Алік), «Недоторканні» (Іван Несторович Муфрич), «Єфросинія» (Пахомов), «Сашка» (Ярик), «Упізнай мене, якщо зможеш» (Юрко Савельєв), «Лабіринти долі» (Денис), «За законами воєнного часу» (лейтенант держбезпеки Фішман), «Підкидьки» (Ілля), «Забудь і згадай» (Мозоль), «Недотуркані» (Валерій Олегович Бриль), «Що робить твоя дружина?» (Сергій Маслов).

Тамара Антропова

Тамара Антропова ― українська актриса театру і кіно, театральна режисерка. Народилася 26 квітня 1986 року в Києві. За її словами, в дитинстві вона ніколи не ходила в театр, але завжди знала, що хоче стати актрисою. Ніякої іншої професії для себе не уявляла, хоча батьки хотіли, щоб вона була юристкою. Після школи в 2002 році Тамара вступила до естрадно-циркового коледжу.

Акторка у Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Грає у багатьох виставах й активно знімається в українських мелодрамах та детективних серіалах з 2014 року. В її репертуарі вже понад 26 ролей у кіно та серіалах.

Ада Роговцева

Ада Роговцева ― легендарна українська акторка кіно і театру. Народна артистка УРСР (1967), народна артистка СРСР (1978), Герой України (2007). Дружина українського актора Костянтина Степанкова (Волощука). Народилася 16 липня 1937 року в Глухові. У 1959 році закінчила Київський театральний інститут ім. І. К. Карпенка-Карого, за рік до цього стала акторкою трупи Київського національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки, де пропрацювала понад 35 років. Співпрацювала з багатьма іншими театрами, активно знімалася в кіно.

У її фільмографії сотня фільмів та серіалів, останні з яких «Вибір матері», «Перші ластівки. Залежні», «Одинадцять дітей з Моршина», «Де гроші?».

Дивіться всі серії серіалу «Мама. Продовження» 17 лютого о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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