17 лютого о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра продовження драматичного серіалу «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн». Продовження стрічки «Мама» знову переносить нас до героїні Олесі Жураківської та подій на Донбасі. Важливі факти про серіал «Мама. Продовження» ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: Продовження всеукраїнської драми «Мама» на СТБ

Ідея і посил. У кожного героя, який захищає Україну на війні, є мама. Проєкт покаже збірний образ усіх солдатських матерів.

Цікавий сюжет. Головна героїня фільму Ніна Петрівна мирно жила з сім’єю в Житомирі, поки її син Віталій Швидченко не пішов захищати Україну на Донбас. Жінка втратила з ним зв’язок і сама поїхала шукати дитину в зону бойових дій. У продовженні серіалу «Мама» Ніна Петрівна знаходить сина ― він живий, проте його стан і поранення такі, що вона може втратити його назавжди.

Найкращі актори країни. У стрічці «Мама» зіграли: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Наталія Корецька, Тамара Антропова, Ада Роговцева, Максим Боряк, Олександр Божко, Дар’я Матвєєва, Поліна Снісаренко-Кульчицька, Арсен Босенко, Олег Волощенко та ін.

Емоційна картинка, якісне знімання, сучасний підхід. Фільмуванням «Мама» і «Мама. Продовження» займалася команда «Основа Фільм Продакшн». Студія спеціалізується на створенні сучасних серіалів для людей різних вікових категорій.

Олеся Жураківська в головній ролі. Яскравій акторці вдалося дуже тонко передати емоції та пошуки матері, яка боїться почути найстрашніше про свою дитину. Олеся Жураківська ― кумир сотень тисяч українців. На її рахунку десятки проєктів, серед яких роботи в телесеріалах і повному метрі. Колоритна зовнішність, активність та емоційна вдача приносять актрисі любов мільйонів сердець.

Логіка розповіді. 1―4 серії «Мама» мали відкриту кінцівку, тому продовження драми «Мама» таке очікуване глядачами, і творці намагалися зробити його не менш емоційним.

Зворотній зв’язок. Серіал «Мама» ― один з найуспішніших патріотичних проєктів і відгукнувся в серцях мільйонів телеглядачів. Прем’єра стала лідером слоту за аудиторією «жінки 35—44, міста 50+» (частка 17,24) та посіла друге місце в слоті за комерційною аудиторією «18—54, міста 50+» (частка 10,7). А на останніх, найзворушливіших моментах фільму, частка показу сягнула 22,9%. Понад 4,3 млн українців разом із Мамою чекали на її зустріч із сином.

Більше на тему: «Мама. Продовження»: актори нової драми

Дивіться всі серії серіалу «Мама. Продовження» 17 лютого о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.