17 февраля в 20:15 на СТБ состоится премьера продолжения драматического сериала «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн». Продолжение картины «Мама» снова перенесет нас к героине Олеси Жураковской и событиям на Донбассе. Важные факты о сериале «Мама. Продолжение» ― читайте в материале.

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Идея и посыл. У каждого героя, защищающего Украину на войне, есть мама. Проект покажет собирательный образ всех солдатских матерей.

Интересный сюжет. Главная героиня фильма Нина Петровна мирно жила с семьей в Житомире, пока ее сын Виталий Швыдченко не ушел защищать Украину на Донбасс. Женщина потеряла с ним связь и сама поехала искать ребенка в зону боевых действий. В продолжении сериала «Мама» Нина Петровна находит сына ― он жив, однако его состояние и ранения таковы, что она может потерять его навсегда.

Лучшие актеры страны. В фильме «Мама» сыграли: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Наталья Корецкая, Тамара Антропова, Ада Роговцева, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева, Полина Снисаренко-Кульчицкая, Арсен Босенко, Олег Волощенко и др.

Эмоциональная картинка, качественная съемка, современный подход. Съемками «Мама» и «Мама. Продолжение» занималась команда «Основа Фильм Продакшн». Студия специализируется на создании современных сериалов для людей разных возрастов.

Олеся Жураковская в главной роли. Яркой актрисе удалось очень тонко передать эмоции и поиски матери, которая боится услышать самое страшное о своем ребенке. Олеся Жураковская ― кумир сотен тысяч украинцев. На ее счету десятки проектов, среди которых ― работы в телесериалах и полном метре. Колоритная внешность, активность и эмоциональный характер приносят ей любовь миллионов сердец.

Логика повествования. 1―4 серии «Мамы» имели открытую концовку, поэтому продолжение драмы «Мама» такое ожидаемое для зрителей, и создатели пытались сделать его не менее эмоциональным.

Обратная связь. Сериал «Мама» ― один из самых успешных патриотических проектов и отозвался в сердцах миллионов телезрителей. Премьера стала лидером слота по аудитории «женщины 35―44, города 50+» (доля 17,24) и заняла второе место в слоте по коммерческой аудитории «18―54, города 50+» (доля 10,7). А на последних, самых трогательных моментах фильма доля показа достигла 22,9%. Более 4,3 млн украинцев вместе с Мамой ждали ее встречи с сыном.

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Смотрите все серии сериала «Мама. Продолжение» 17 февраля в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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