19 лютого о 20:15 до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні телеканал СТБ покаже прем’єру 4-серійної драми «Мама», події якої розгортаються на окупованому Донбасі. Читайте біографії акторів нової драми «Мама» просто зараз!

Олеся Жураківська

Олеся Жураківська ― українська актриса і телеведуча. На її рахунку десятки проєктів, серед яких роботи в телесеріалах і повному метрі. Сьогодні виконавиця реалізує свій талант на театральній сцені і в кіно, знімаючись в українських драмах. Яскрава зовнішність і бурхливий темперамент роблять артистку улюбленицею багатьох шанувальників вітчизняного кіно.

У 2012 році Олеся Жураківська спробувала себе на телебаченні: протягом чотирьох сезонів вона була ведучою популярного шоу «Зважені та щасливі».

Актриса неперевершено зіграла матір головного героя у стрічці «Як довго я тебе чекала». Яскравий національний образ кухарки Павлини вона втілила в серіалі «Кріпосна».

Микола Боклан

Микола Боклан ― український актор. Народився 13 жовтня 1963 року в Києві. Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого. З 1988 року працював у Київському Молодому театрі, з 1997 року ― в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Микола ― талановитий театральний і кіноактор, брат народного артиста України Станіслава Боклана. Він зіграв десятки ролей в українських фільмах і серіалах. Глядачам телеканалу СТБ він відомий, зокрема, за роботою в серіалі «Акушерка».

Костянтин Корецький

Костянтин Корецький ― український актор театру і кіно. Народився 8 січня 1980 року в Харкові. З 9-го класу займався в театральному гуртку. У 2000 році закінчив Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. Працював у Київському театрі маріонеток. Грав Петра Трофимова у виставі «Вишневий сад», Джонатана Свіфта в постановці «Будинок, який побудував Свіфт».

З 2004 року почав зніматися в кіно. Виконав ролі в стрічках «Чужі таємниці» (Алік), «Недоторканні» (Іван Несторович Муфрич), «Єфросинія» (Пахомов), «Сашка» (Ярик), «Упізнай мене, якщо зможеш» (Юрко Савельєв), «Лабіринти долі» (Денис),«За законами воєнного часу» (лейтенант держбезпеки Фішман), «Підкидьки» (Ілля), «Забудь і згадай» (Мозоль),«Депутатик» (Валерій Олегович Бриль), «Що робить твоя дружина?» (Сергій Маслов).

Тамара Антропова

Тамара Антропова ― українська актриса театру і кіно, театральна режисерка. Народилася 26 квітня 1986 року в Києві. За її словами, в дитинстві вона ніколи не ходила в театр, але завжди знала, що хоче стати актрисою. Ніякої іншої професії для себе не уявляла, хоча батьки хотіли, щоб вона здобула юридичну освіту. Після закінчення середньої школи в 2002 році Тамара вступила до естрадно-циркового коледжу.

Служить у Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Серед її робіт: Тетяна ― «Мене немає», Шмідт ― «Безхребетність» І. Лаузунд; Жінка ― «Вечір з гарненькою та самотньою» А. Єрнева; Феліція ― «З коханими не розслабляйтеся» за п’єсою «Випадковий дотик» Д. Керр.

Михайло Кришталь

Михайло Кришталь ― український актор театру і кіно, заслужений артист України.

У 1989 році закінчив Дніпропетровське театральне училище (майстерня Неллі Пінської). Був прийнятий у трупу Донецького академічного українського музично-драматичного театру, де пропрацював до 2009 року, а потім став актором Київського академічного театру на Подолі.

На екрані актор вперше з’явився на початку 2000-х і відтоді взяв участь у більш ніж 30 проєктах. Найбільш помітні роботи Кришталя ― серіали «Мажор», «Свати-6», «Слуга народу», «Жіночий лікар» і фільм «Смертельно живий»,

Михайло Кришталь ― лауреат фестивалів «Театральний Донбас» 1992 і 2006 років, «Мельпомена Таврії» 2006 року.

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