17 февраля в 20:15 на СТБ состоится премьера продолжения драматического сериала «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн». Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни телеканал СТБ покажет, как дальше развивалась история, события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе. Что известно о грядущей 4-серийной премьере — читайте в материале.

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Олеся Жураковская

Олеся Жураковская ― украинская актриса и телеведущая. На ее счету десятки проектов, среди которых работы в телесериалах и полном метре. Сегодня исполнительница реализует свой талант на театральной сцене и в кино, снимаясь в украинских мелодрамах. Яркая внешность и бурный темперамент делают артистку любимицей миллионов.

В 2012 году Олеся Жураковская попробовала себя на телевидении: в течение четырех сезонов была ведущей популярного проекта «Зважені та щасливі».

Актриса непревзойденно сыграла мать главного героя в ленте «Как долго я тебя ждала». Яркий национальный образ кухарки Павлины она воплотила в сериале «Крепостная». А образ главной героини в фильмах «Мама» и «Мама. Продолжение» в исполнении Олеси Жураковской наполнен невероятной любовью и глубоким драматизмом.

Николай Боклан

Николай Боклан ― украинский актер. Родился 13 октября 1963 в Киеве. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. С 1988 года работал в Киевском Молодом театре, с 1997 года ― в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Николай ― брат народного артиста Украины Станислава Боклана. Он сыграл десятки ролей в украинских фильмах и сериалах, активно работает в театре. Зрителям телеканала СТБ известен, в частности, по роли в сериале «Акушерка».

Константин Корецкий

Константин Корецкий ― украинский актер театра и кино. Родился 8 января 1980 года в Харькове. С 9 класса занимался в театральном кружке. В 2000 году окончил Харьковский государственный университет искусств им. И. П. Котляревского. Работал в Киевском театре марионеток.

С 2004 года стал сниматься в кино. Исполнил роли в лентах «Чужие тайны» (Алик), «Неприкосновенные» (Иван Несторович Муфрич), «Ефросинья» (Пахомов), «Сашка» (Ярик), «Узнай меня, если сможешь» (Юрка Савельев), «Лабиринты судьбы» (Денис), «По законам военного времени» (лейтенант госбезопасности Фишман), «Подкидыши» (Илья), «Забудь и вспомни» (Мозоль), «Депутатики» (Валерий Олегович Брыль), «Что делает твоя жена?» (Сергей Маслов).

Тамара Антропова

Тамара Антропова ― украинская актриса театра и кино, театральный режиссер. Родилась 26 апреля 1986 года в Киеве. По ее словам, в детстве она никогда не ходила в театр, но всегда знала, что хочет стать актрисой. Никакой другой профессии для себя не представляла, хотя родители хотели, чтобы она была юристом. После школы в 2002 году Тамара поступила в эстрадно-цирковой колледж.

Актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Играет во многих спектаклях и активно снимается в украинских мелодрамах и детективных сериалах с 2014 года. В ее репертуаре уже более 26 ролей в кино и сериалах.

Ада Роговцева

Ада Роговцева ― легендарная украинская актриса кино и театра. Народная артистка СССР (1967), народная артистка СССР (1978), Герой Украины (2007). Жена украинского актера Константина Степанкова (Волощука). Родилась 16 июля 1937 г. в Глухове. В 1959 году окончила Киевский театральный институт им. И. К. Карпенко-Карого, за год до этого стала актрисой труппы Киевского национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки, где проработала более 35 лет. Сотрудничала со многими театрами, активно снималась в кино. В ее фильмографии около сотни фильмов и сериалов, последние из которых «Выбор матери», «Перші ластівки. Залежні», «Одиннадцать детей из Моршина», «Де гроші?».

Смотрите все серии сериала «Мама. Продолжение» 17 февраля в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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