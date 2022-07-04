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Что можно и нельзя делать на Ивана Купала? Обряды и традиции

04.07.2022

Древний языческий праздник Ивана Купала связан с прославлением трех стихий: огня, воды и летних трав. С их помощью можно как отогнать злых духов, так и привлечь, поэтому важно совершать обряды и следовать купальским традициям правильно. Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» рассказали, что можно и что нельзя делать на Ивана Купала. Об этом читайте в материале STB.UA

Что можно и нельзя делать на Ивана Купала

Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубина Цыбульская рассказала о истории и поверьях праздника Ивана Купала.

День Ивана Купалы берет свое начало в языческой древности. Когда-то он был приурочен дню летнего солнцестояния, но в результате церковного влияния сместился больше, чем на 2 недели. Впрочем, многолетние традиции и совместные праздничные мероприятия открыли силу этому дню без астрономического усиления.

Согласно повериям в эту ночь соединялись два начала: мужское и женское, две стихии: огня и воды. От этого множество обрядов было связано именно с ними. Например, днем девушки плели венки, а вечером запускали их на воду, загадывая при этом выйти замуж за любимого. Кроме того, всем известны развлечения, связанные с прыжками через костер, а также сжигание чучела Купалы. Однако, мало кто знает, что развлечения эти также очищают человека от негативов с помощью сильной энергии огня.

Костры на Ивана Купала

Обряды и традиции на Ивана Купала: что можно и что нельзя делать на Ивана Купала

Традиция жечь костры в ночь на Ивана Купала с 6 на 7 июля уходит своими корнями в языческое прошлое и связана с летним солнцестоянием. Световой день становился все меньше, чем охотно пользовались темные силы. И чтобы отогнать разного рода демонов, люди выходили на массовые гулянья вокруг костров.

Впрочем, собирались не просто погреться, а ради соревновательных прыжков – кто прыгнет выше всех над костром, тот будет самым счастливым. А уже над затухающим огнем, взявшись за руки, начинали прыгать влюбленные пары. Если руки расцепятся – оставаться вместе им не судьба, а если удержаться вместе – будут любить друг друга много-много лет.

Еще огонь использовали для исцеления, считая, что если сжечь в купальскую ночь одежду больного человека, он вскоре выздоровеет. Ну а чтобы придать ночному гулянью зрелищности, сельские парубки поджигали бочки и с высокого берега скатывали их в воду.

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Вода на Ивана Купала

Обряды и традиции на Ивана Купала: что можно и что нельзя делать на Ивана Купала

Много купальских традиций на Ивана Купала связаны с водой. 7 июля христиане отмечают также день рожденья Иоанна Предтечи, крестившего Иисуса в Иордане. Поэтому считается, что именно с этого дня купания в открытых водоемах становятся безопасными — из рек и озер изгоняется вся нечисть.

Протекция Купалы над любителями поплавать и порезвиться в воде длится до Ильина дня, который отмечают 2 августа. Кроме целебного купания, оздоровить тело и душу способна утренняя роса, а молодых девушек она сделает еще красивее. Умывшись утром, вечером девушки пускают по воде венки, гадая на любовь.

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Травы на Ивана Купала

Обряды и традиции на Ивана Купала: что можно и что нельзя делать на Ивана Купала

На Ивана Купала особыми целебными силами обладают полевые травы и цветы — их собирают, сушат и используют потом весь год для лечения, защиты дома от злых духов и сглаза.

Самым главным растением в этот день считается папоротник. По легенде в купальскую ночь он может зацвести буквально на несколько секунд — человек, увидевший это чудо, должен сорвать цветок и бежать прочь из леса, спасаясь от нечистой силы. Если убежать от злых духов удастся, то такой счастливчик научится понимать язык растений и животных, а также сможет легко отыскивать любые клады.

Что нельзя делать на Ивана Купала?

Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова рассказал о том, что нельзя делать на Ивана Купала.

На Ивана Купала просыпается всякая лесная нечисть, поэтому в эту ночь нельзя спать. Кроме сна есть и другие запреты. В ночь с 6 на 7 июля от воды следует держаться подальше беременным, детям и пожилым. Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей.

Чтобы семья не обеднела, ее членам на Ивана Купала лучше ничего не отдавать, не продавать и не одалживать. А если человек найдет на дороге деньги — даже крупную сумму — ему ни в коем случае нельзя их брать. Женщинам нельзя отметить Ивана Купала и не побывать у вечернего костра — так делают только ведьмы.

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