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Як ти

Намагалась сама збивати ворожі дрони: героїнею «Як ти?» стане Наталія Могилевська

13.01.2023

Цієї суботи, 14 січня, о 10:10 у проєкті СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником відверто про життя в реаліях війни розповість композиторка та артистка – Наталія Могилевська. Про діяльність під час війни, моноспектаклі, які збирають аншлаги, та як намагалась сама впоратися з ворожими дронами – у новому інтерв’ю.

Намагалась сама збивати ворожі дрони: героїнею «Як ти?» стане Наталія Могилевська

«Сьогодні у мене в гостях жінка зі сталевим характером. До війни – композиторка та артистка, а тепер ще й збивачка ворожих дронів – Наталія Могилевська», – скаже про наступну героїню Григорій Решетник.

Наталія Могилевська – народна артистка України. Відома не лише вокальним, але й танцювальним талантом.

У 2006 році вся країна спостерігала за запеклою боротьбою на танцювальному шоу Наталії і, тоді ще майбутнім президентом, де Володимир Зеленський переміг. А вже цього року він нагородив співачку Орденом княгині Ольги третього ступеня. Адже від початку війни Могилевська не лише займається гуманітарною допомогою, а й провела більше ста концертів: у військових частинах, госпіталях, метро тощо.

«Народні артисти повинні бути з народом», – скаже Могилевська.

Більше на тему: Мені ніхто не відповідав, але я їх «мочив»: Павло Зібров про спілкування з Повалій у проєкті «Як ти?»

Пережиті під час війни емоції артистка втілила у двох моноспектаклях, які збирають аншлаги по всій країні – «Я вдома» та «Доньки».

Вже багато років прихильники співачки переживають за особисте життя Наталії. Артистка двічі була заміжня. Їй приписували романи з багатьма відомими особистостями та колегами. А нещодавно Наталія повідомила, що закохалася. Хто ж цей таємний чоловік?

Про це та багато іншого дізнайтесь у новому випуску «Як ти?» з Григорієм Решетником 14 січня о 10:10 на СТБ.

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