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Як ти

З 24 лютого жив на роботі: героєм «Як ти?» стане ведучий «Свобода слова» Вадим Карп’як

20.01.2023

Цієї суботи, 21 січня, о 10:10 у проєкті СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником відверто про життя в реаліях війни розповість український журналіст, ведучий ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV, а також радіопрограми «Про Закон і Благодать» на UA: Радіо Культура і телемарафону, член журі конкурсу «Книга року»  BBC та наглядової ради фонду «Повернись живим» – Вадим Карп’як.

Героєм «Як ти?» стане ведучий «Свобода слова» Вадим Карп’як

Журналістська кар’єра Вадима Карп’яка почалася фактично з самого дня народження, адже батько все життя працював у ЗМІ. І навіть з пологового будинку хлопчика забирала машина редакції «Коломийської газети». А тепер він бере інтерв’ю у найвпливовіших людей, зокрема – Президента та першої леді.

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Вадим – багатодітний батько. Має 14-річного сина Марка від першого шлюбу та двох дітей: 10-річну Марту та 9-річного Ореста від другого. Ще 24 лютого дружина Вадима вимушено покинула дім разом з дітьми.

Як подружжю вдається на відстані підтримувати щасливі стосунки, а також про роботу під час війни, майбутнє України після перемоги – у новому випуску.

«Буде великий виклик перед країною», – скаже Вадим Карп’як.

Дивіться новий випуск «Як ти?» з Григорієм Решетником 22 січня о 10:10 на СТБ

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