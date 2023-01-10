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Як ти

Мені ніхто не відповідав, але я їх «мочив»: Павло Зібров про спілкування з Повалій у проєкті «Як ти?»

10.01.2023

У новому випуску проєкту СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником відверто та емоційно про життя у реаліях війни розповів народний артист України, співак та композитор – Павло Зібров. Однією з тем бесіди стала колишня дружба зі співачкою українського походження, яка зрадила рідну країну, та залишилась на боці росії – Таїсією Повалій. Про що жалкує Зібров найбільше та чи спілкувався з екс-подругою після 24 лютого – далі в матеріалі.

Павло Зібров

Фото ― instagram.com/pavlo_zibrov/

Співак зізнався, що раніше підтримував зв’язок з Повалій та Ліхутою.

«Дружили 28 років. Але після 2014 стосунки пішли вниз. Ми зрозуміли, що вони там сидять, на всіх концертах працюють. Риторика не дуже гарна про Україну. А 9 травня… Концерт з «Кремльовки» – в погонах всі генерали, полковники, і Тая виходить співати пісню «Рідна мати моя». У мене сльози на очах і ком в горлі. Думаю: «Що ж ти робиш?». Ну, сказала б уже, що пальчик зламався чи з горлом щось. Збреши, але не роби цього. Це ж дивиться увесь світ, – згадав Зібров. – Після цього, де тільки була така можливість, я почав писати і Ліхуті, і Таї Повалій. Мені ніхто не відповідав, але де тільки міг, я їх «мочив». Проте я втомився і більше не хочу називати їхні прізвища».  

Більше на тему: Між нами є платонічна любов: Ольга Мартиновська про стосунки з Ярославським у проєкті «Як ти?»

І хоча співак давно викреслив зі свого життя колег-зрадників, досі жалкує про єдине: «російським артистам – Лепсу, Кіркорову, Баскову – відмінили концерти по всьому світу. Вони нарешті сидять у себе в облозі. А у Повалій залишився паспорт України, яку вона ненавидить. Їздять собі у Відень, та куди завгодно! Їх пропускають, дають квитки. І одразу стають «українцями», «патріотами»… Ось за це мені шкода. Якби у них ще паспорти забрати, щоб нічого їм не нагадувало про Україну, яка їм дала все».   

Дивіться повне інтерв’ю з Павлом Зібровим.

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