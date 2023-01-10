Мне никто не отвечал, но я их «мочил»: Павел Зибров про общение с Повалий в проекте «Як ти?»

В новом выпуске проекта СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником откровенно и эмоционально о жизни в реалиях войны рассказал народный артист Украины, певец и композитор – Павел Зибров. Одной из тем беседы стала бывшая дружба с певицей украинского происхождения, предавшая родную страну и оставшаяся на стороне россии – Таисией Повалий. О чем сожалеет Зибров больше всего и общался ли с экс-подругой после 24 февраля – дальше в материале.

Фото ― instagram.com/pavlo_zibrov/

Певец признался, что ранее поддерживал связь с Повалий и Лихутой.

«Дружили 28 лет. Но после 2014 года отношения пошли вниз. Мы поняли, что они там сидят, работают на всех концертах. Риторика не очень хорошая об Украине. А 9 мая… Концерт из «Кремлевки» – в погонах все генералы, полковники, и Тая выходит петь песню «Рідна мати моя». У меня слезы на глазах и ком в горле. Думаю: «Что ты делаешь?». Ну, сказала бы уже, что пальчик сломался или с горлом что-нибудь. Соври, но не делай этого. Это смотрит весь мир, – вспомнил Зибров. – После этого, где только была такая возможность, я начал писать и Лихуте и Тае Повалий. Мне никто не отвечал, но где только мог, я их «мочил». Однако я устал и больше не хочу называть их фамилии».

Больше по теме: Между нами есть платоническая любовь: Ольга Мартыновская об отношениях с Ярославским в проекте «Як ти?»

И хотя певец давно вычеркнул из своей жизни коллег-изменников, до сих пор сожалеет о единственном: «русским артистам – Лепсу, Киркорову, Баскову – отменили концерты по всему миру. Они наконец-то сидят у себя в осаде. А у Повалий остался паспорт Украины, которую она ненавидит. Ездят себе в Вену, куда угодно! Их пропускают, дают билеты. И сразу же становятся «украинцами», «патриотами»… Вот за это мне жаль. Если бы у них еще паспорта забрать, чтобы ничего им не напоминало об Украине, которая дала им все».

Смотрите полное интервью с Павлом Зибровым.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ