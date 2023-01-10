Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua
Як ти

Мне никто не отвечал, но я их «мочил»: Павел Зибров про общение с Повалий в проекте «Як ти?»

10.01.2023

В новом выпуске проекта СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником откровенно и эмоционально о жизни в реалиях войны рассказал народный артист Украины, певец и композитор – Павел Зибров. Одной из тем беседы стала бывшая дружба с певицей украинского происхождения, предавшая родную страну и оставшаяся на стороне россии – Таисией Повалий. О чем сожалеет Зибров больше всего и общался ли с экс-подругой после 24 февраля – дальше в материале.

Павло Зібров

Фото ― instagram.com/pavlo_zibrov/

Певец признался, что ранее поддерживал связь с Повалий и Лихутой.

«Дружили 28 лет. Но после 2014 года отношения пошли вниз. Мы поняли, что они там сидят, работают на всех концертах. Риторика не очень хорошая об Украине. А 9 мая… Концерт из «Кремлевки» – в погонах все генералы, полковники, и Тая выходит петь песню «Рідна мати моя». У меня слезы на глазах и ком в горле. Думаю: «Что ты делаешь?». Ну, сказала бы уже, что пальчик сломался или с горлом что-нибудь. Соври, но не делай этого. Это смотрит весь мир, вспомнил Зибров. – После этого, где только была такая возможность, я начал писать и Лихуте и Тае Повалий. Мне никто не отвечал, но где только мог, я их «мочил». Однако я устал и больше не хочу называть их фамилии».

Больше по теме: Между нами есть платоническая любовь: Ольга Мартыновская об отношениях с Ярославским в проекте «Як ти?»

И хотя певец давно вычеркнул из своей жизни коллег-изменников, до сих пор сожалеет о единственном: «русским артистам – Лепсу, Киркорову, Баскову – отменили концерты по всему миру. Они наконец-то сидят у себя в осаде. А у Повалий остался паспорт Украины, которую она ненавидит. Ездят себе в Вену, куда угодно! Их пропускают, дают билеты. И сразу же становятся «украинцами», «патриотами»… Вот за это мне жаль. Если бы у них еще паспорта забрать, чтобы ничего им не напоминало об Украине, которая дала им все».

Смотрите полное интервью с Павлом Зибровым.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Павел Зибров про общение с Повалий в проекте «Як ти?»
Як ти

О беглых депутатах, потере отца и личной жизни: героем «Як ти?» станет Жан Беленюк

 Павел Зибров про общение с Повалий в проекте «Як ти?»
Як ти

Между нами есть платоническая любовь: Ольга Мартыновская об отношениях с Ярославским в проекте «Як ти?»

 Павел Зибров про общение с Повалий в проекте «Як ти?»
Як ти

Этот ребенок меня спас: Светлана Тарабарова о третьей беременности в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником

 Павел Зибров про общение с Повалий в проекте «Як ти?»
Як ти

О родителях в оккупации, Тодоренко и третьей беременности: героиней «Як ти?» станет Светлана Тарабарова

 Павел Зибров про общение с Повалий в проекте «Як ти?»
Як ти

О 27 часах в окопе, контузии и страхе: откровенные признания Даниэля Салема в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником

 Павел Зибров про общение с Повалий в проекте «Як ти?»
Як ти

Получил контузию и трещину в позвонке: гостем «Як ти?» станет украинский защитник Даниэль Салем
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить