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Як ти

С 24 февраля жил на работе: героем «Як ти?» станет ведущий «Свобода слова» Вадим Карпьяк

20.01.2023

В эту субботу, 21 января, в 10:10, в проекте СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником откровенно о жизни в реалиях войны расскажет украинский журналист, ведущий ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV, а также радиопрограммы «Про Закон і Благодать» на UA: Радио Культура и телемарафона, член жюри конкурса «Книга года» BBC и наблюдательного совета фонда «Повернись живим» – Вадим Карпьяк.

Героем «Як ти?» станет ведущий «Свобода слова» Вадим Карпьяк

Журналистская карьера Вадима Карпьяка началась фактически с самого дня рождения, ведь отец всю жизнь работал в СМИ. И даже из роддома мальчика забирала машина редакции «Коломыйской газеты». А теперь он берет интервью у самых влиятельных людей, в частности, Президента и первой леди.

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Вадим – многодетный отец. У него 14-летний сын Марк от первого брака и двое детей: 10-летняя Марта и 9-летний Орест от второго. Еще 24 февраля жена Вадима вынужденно покинула дом вместе с детьми.

Как супругам удается на расстоянии поддерживать счастливые отношения, а также о работе во время войны, будущем Украины после победы – в новом выпуске.

«Будет большой вызов перед страной», — скажет Вадим Карпьяк.

Смотрите новый выпуск «Як ти?» с Григорием Решетником 22 января в 10:10 на СТБ.

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