Дом детства разбили и убили моего дядю: Наталья Могилевская о потерях во время войны в проекте «Як ти?»

Гостей нового выпуска проекта СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником стала композитор и артистка – Наталья Могилевская. В большом откровенном интервью она рассказала о том, как приютила у себя дома около 30 человек, потере дяди в Мариуполе и уничтоженном доме.

Когда началась полномасштабная война россии против Украины и угроза вторжения в Киев, Наталья позвала к себе друзей и знакомых, у которых была возможность до нее доехать.

«В начале было людей 30. Дальше разъехались кто куда. Моя беременная сестренка со всей семьей оказалась на Оболони. А туда уже пришли. Она, рискуя жизнью, приехала ко мне, – вспоминает Наталья. – На диване спало 8 человек, но он огромный. Я не ела мясо и не пила алкоголь лет 5-7. С ними начала все (улыбается)».

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В Буче у Могилевской был гостевой домик.

«В нем сначала пожили какие-то орки. Все обворовали, сняли, а потом – еще и разбомбили», – поделилась она.

Однако самая большая потеря – родного человека.

Наталья признается: «В Мариуполе дом моего детства разбили 2 снарядами и убили моего дядю. Только через 2 недели его извлекли из-под завалов. В розах у дома и похоронили. Прошла война и по семье, и по друзьям…».

«Господь дал нам это тело, кожа которого является границами. Если кто приходит с ножом и начинает тебя бить, ты должен защищаться. Таковы условия и законы жизни. Границы страны – это как кожа человека. И если кто-то нарушает эти границы, мы должны обороняться, даже ценой жизни», – подытожила Могилевская.

Смотрите полный выпуск «Як ти?» от 14.01.2023

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