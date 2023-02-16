Случился синхрон: Тарас Цымбалюк о новых отношениях в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником

В прошлую субботу в проекте СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником откровенно о личном рассказал украинский актер кино и телевидения – Тарас Цымбалюк. О влюбленности и отношениях с бизнесвумен, ресторатором и экс-участницей реалити «Холостяк» Светланой Готочкиной – в большом эксклюзивном интервью и материале.

Летом 2022 года стало известно, что Тарас Цымбалюк расстался со своей женой визажисткой Тиной Антоненко. После этого мужчина долго не комментировал личную жизнь. Тогда актер посвятил себя помощи вооруженным силам Украины, спорту и съемкам в кино.

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Однако недавно в ленте Цымбалюка начала появляться тайная блондинка, с которой мужчина все чаще проводил время. Вскоре двое объявили об отношениях. В эксклюзивном интервью «Як ти?» Цимбалюк поделился, что их со Светланой мысли и мечты по поводу будущего во многом совпадают.

«Я вообще не вижу смысла без отношений и семьи в своей жизни. Ты должен ради кого-то жить. Кто-то должен жить ради тебя, — объяснил Тарас. — Я не загадывал, что в ближайшее время может произойти такая внутренняя приятная трансформация. Что кого-нибудь встречу, и этот человек совпадет, как пазл. Потому это приятно».

Знакомство актера с Готочкиной произошло в социальной сети благодаря подруге.

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«Настя пришла ко мне на спектакль, сняла историю, и Света на это отреагировала. Мы начали переписываться. Полайкали друг другу фотки. А самое главное произошло где-то через 3 дня. Света тогда была в Польше. Мы созвонились по WhatsApp. Никто ничего не ожидал от этого звонка. Проговорили 4 часа… Мы ржали, как кони. У нас случился синхрон в чувстве юмора, нам интересно было узнать друг о друге хоть что-нибудь. Света очень инициативная. У нее есть харизма, которая, конечно, притягивает меня», – рассказал Тарас.

Итого пара уже 5 месяцев. Актер признался, что первая встреча заставила его, взрослого мужчину, волноваться, как мальчика: «Первый месяц мы вообще не виделись, только общались. А потом была очень интересна первая встреча. Да, я видел фотографии Светы, мы созванивались по видео, но в жизни она выглядит немного иначе. Первые моменты сканировали друг друга, изучали. Были переживания… взять за руку… Мы общались довольно смело дистанционно, а встретились – и было сложно подобрать слова. В этом был свой шарм и кайф. Я вообще никогда ни с кем не знакомился дистанционно. Архаичный в этом плане. Но что-то в этом есть, конечно. Понял, что влюбился, наверное, после нашего первого телефонного разговора».

Смотрите полное интервью с Тарасом Цымбалюком здесь.

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