Влюбился с первого телефонного разговора: героем «Як ти?» станет Тарас Цымбалюк

В эту субботу, 11 февраля, в 10:10 в проекте СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником откровенными личными признаниями поделится украинский актер кино и телевидения – Тарас Цымбалюк. Как это – за полгода развестись и найти новую любовь, а также об украинском кино и коллегах-россиянах – он расскажет в новом интервью.

Если в начале карьеры актер получал второстепенные роли бандитов и охранников, то теперь он главный герой «Черного ворона», спаситель-кузнец в «Крепостной» и мачо Карпо из «Спіймати Кайдаша». С лета играет в театральном спектакле – «Эмигранты».

С популярностью к Тарасу пришло большое внимание и к его личной жизни. Впервые он женился в 22 года на однокурснице Ангелине. Но брак долго не продержался. Второй раз Тарас сделал предложение избраннице Тине прямо в прямом эфире танцевального шоу. Но и этот брак распался меньше, чем через год. Весной пара разошлась. Еще летом ходили слухи, что Тарас станет новым главным героем проекта «Холостяк», однако неожиданно всем недавно он объявил о своих новых отношениях – с экс-участницей «Холостяка» – Светланой Готочкиной.

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Как красавице удалось так быстро покорить сердце Тараса – узнайте в эксклюзивном интервью.

«Понял, что влюбился после 4-часового телефонного разговора», — скажет Цымбалюк.

Также актер расскажет о том, как 25 февраля звонил коллегам из россии и влиянии войны на украинское кино.

Смотрите «Як ти?» с Григорием Решетником 11 февраля в 10:10 на СТБ.

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