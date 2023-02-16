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Як ти

Стався синхрон: Тарас Цимбалюк про нові стосунки у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником

16.02.2023

Минулої суботи у проєкті СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником відверто про особисте розповів український актор кіно і телебачення – Тарас Цимбалюк. Про закоханість та стосунки з бізнесвумен, рестораторкою та екс-учасницею реаліті «Холостяк» Світланою Готочкіною  – у великому ексклюзивному інтерв’ю та матеріалі.

Тарас Цимбалюк розповів про нові стосунки у проєкті «Як ти?»

Влітку 2022 року стало відомо, що Тарас Цимбалюк розлучився зі своєю дружиною візажисткою Тіною Антоненко. Після цього чоловік тривалий час не коментував особисте життя. Тоді актор присвятив себе допомозі збройним силам України, спорту та зйомкам у кіно.

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Проте нещодавно у стрічці Цимбалюка почала з’являтися таємна білявка, з якою чоловік все частіше проводив час. Незабаром двоє оголосили про стосунки. 

В ексклюзивному інтерв’ю для «Як ти?» Цимбалюк поділився, що їхні зі Світланою думки та мрії щодо майбутнього багато в чому збігаються.

«Я взагалі не бачу сенсу без стосунків і сім’ї у своєму житті. Ти повинен заради когось жити. Хтось повинен жити заради тебе, — пояснив Тарас. — Я не загадував, що найближчим часом може відбутись така внутрішня приємна трансформація. Що когось зустріну, і ця людина співпаде, як пазл. Тому це приємно».

Знайомство актора з Готочкіною відбулось в соціальній мережі завдяки подрузі.

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«Настя прийшла до мене на виставу, зняла сторі, і Свєта на це відреагувала. Ми почали переписуватись. Полайкали одне одному фотки. А найголовніше сталось десь через 3 дні. Свєта тоді була в Польщі. Ми зідзвонились по WhatsApp. Ніхто нічого не очікував від цього дзвінка. Проговорили 4 години… Ми ржали, як коні. У нас стався синхрон в почутті гумору, нам цікаво було дізнатись один про одного хоч щось. Свєтуся дуже ініціативна. У неї є харизма, яка, звичайно, притягує мене», — розповів Тарас.

Разом пара вже 5 місяців. Актор зізнався, що перша зустріч змусила його, дорослого чоловіка, хвилюватись, наче хлопчика: «Перший місяць ми взагалі не бачились, лише спілкувались. А потім була дуже цікава перша зустріч. Так, я бачив фотографії Свєти, ми зідзвонювались по відео, але в житті вона виглядає трошки інакше. Перші моменти сканували один одного, вивчали. Були переживання… взяти за руку… Ми спілкувались досить сміливо дистанційно, а зустрілись – і складно було слова підібрати. В цьому був свій шарм і кайф. Я взагалі ніколи ні з ким не знайомився дистанційно. Архаїчний в цьому плані. Але щось в цьому є, звичайно. Зрозумів, що закохався, мабуть, після нашої першої телефонної розмови».

Дивіться повне інтерв’ю з Тарасом Цимбалюком тут.

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