Здригнулася вся хата: ведучий «Свобода слова» Вадим Карп’як про влучання снаряду в будинок у Бучі

Минулої суботи гостем проєкту СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником став український журналіст, ведучий ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV, а також марафону «Єдині новини» – Вадим Карп’як. Про евакуацію батька з Бучі, влучання снаряду в будинок та роботу під час війни – далі в матеріалі.

В перший день повномасштабної війни Вадим Карп’як поїхав на роботу. У цей час батько дружини знаходився в Бучі.

«Він 25 лютого мав квитки в Херсон. Але вже неможливо було вибратися з Бучі. Він жив там. Тримали контакт вдавалося через сусіда – раз на день зранку зв’язуватися. Він знаходив точку, де ловив зв’язок, і казав, що батько живий», – розповів ведучий.

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На щастя, 11 березня чоловік таки зміг виїхати евакуаційним автобусом з Бучі в Київ.

«Жив зі мною на роботі, спав на розкладачці в офісі «Свободи слова». Я ж 24 зранку як поїхав, так 3 квітня в Бучу тільки потрапив зі знімальною групою. Заодно попросив подивитися, що там з хатою. Будинок стоїть, але з діркою в стіні – прилетів невеликий снаряд на другий поверх. Батько тоді знаходився вдома, на першому поверсі. Каже, здригнулася вся хата. Дуже пощастило – питання 20 см. Прилетіло б правіше, то сталася б пожежа. Адже там дерев’яне ліжко та матрац. А так, впало на ламінат, що врятувало», – поділився Карп’як.

Дивіться повне інтерв’ю з Вадимом Карп’яком.

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