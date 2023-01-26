Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
Всі проєкти
ru
Як ти

Здригнулася вся хата: ведучий «Свобода слова» Вадим Карп’як про влучання снаряду в будинок у Бучі

26.01.2023

Минулої суботи гостем проєкту СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником став український журналіст, ведучий ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV, а також марафону «Єдині новини» – Вадим Карп’як. Про евакуацію батька з Бучі, влучання снаряду в будинок та роботу під час війни – далі в матеріалі.  

Вадим Карп’як про влучання снаряду в будинок у Бучі

В перший день повномасштабної війни Вадим Карп’як поїхав на роботу. У цей час батько дружини знаходився в Бучі.

«Він 25 лютого мав квитки в Херсон. Але вже неможливо було вибратися з Бучі. Він жив там. Тримали контакт вдавалося через сусіда – раз на день зранку зв’язуватися. Він знаходив точку, де ловив зв’язок, і казав, що батько живий», – розповів ведучий.

Більше на тему: Будинок дитинства розтрощили і вбили мого дядю: Наталія Могилевська про втрати під час війни у проєкті «Як ти?»

На щастя, 11 березня чоловік таки зміг виїхати евакуаційним автобусом з Бучі в Київ.

«Жив зі мною на роботі, спав на розкладачці в офісі «Свободи слова». Я ж 24 зранку як поїхав, так 3 квітня в Бучу тільки потрапив зі знімальною групою. Заодно попросив подивитися, що там з хатою. Будинок стоїть, але з діркою в стіні – прилетів невеликий снаряд на другий поверх. Батько тоді знаходився вдома, на першому поверсі. Каже, здригнулася вся хата. Дуже пощастило – питання 20 см. Прилетіло б правіше, то сталася б пожежа. Адже там дерев’яне ліжко та матрац. А так, впало на ламінат, що врятувало», – поділився Карп’як.

Дивіться повне інтерв’ю з Вадимом Карп’яком. 

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Вадим Карп’як про влучання снаряду в будинок у Бучі
Як ти

Про рідню з росії та зраду Повалій: героєм «Як ти?» стане Павло Зібров

 Вадим Карп’як про влучання снаряду в будинок у Бучі
Як ти

Про депутатів-втікачів, втрату батька та особисте життя: героєм «Як ти?» стане Жан Беленюк

 Вадим Карп’як про влучання снаряду в будинок у Бучі
Як ти

Про колишнього нареченого, стосунки з директором та нові хіти: героїнею «Як ти?» стане співачка KOLA

 Вадим Карп’як про влучання снаряду в будинок у Бучі
Як ти

Про Тіндер, стосунки з Ярославським та родичів з росії: гостею «Як ти?» стане Ольга Мартиновська

 Вадим Карп’як про влучання снаряду в будинок у Бучі
Як ти

Ця дитина мене врятувала: Світлана Тарабарова про третю вагітність у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником

 Вадим Карп’як про влучання снаряду в будинок у Бучі
Як ти

Про батьків в окупації, Тодоренко та третю вагітність: гостею «Як ти?» стане Світлана Тарабарова
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати