Від стресу втратила голос: гостею «Як ти?» стане Jerry Heil

Цієї суботи, 28 січня, о 10:10 гостею проєкту СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником стане українська співачка та авторка пісень – Jerry Heil. Як дівчина втратила голос, про падіння в оркестрову яму та подарунок для Billie Eilish – у великому інтерв’ю.

«На початку кар’єри її пісню співали на касі кожного супермаркету, а зараз вона збирає кошти на підтримку українців на концертах в Європі та Америці», – скаже про нову героїню Григорій Решетник.

Дівчина стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівам пісень світових та українських зірок. Загалом у соціальних мережах на Jerry Heil підписані близько мільйона фоловерів.

Дівчина взяла участь у 9 сезоні співочого шоу «Х-фактор». Проте покинула його вже після першого випробування у тренувальному таборі. Більшу популярність їй принесла авторська пісня – «Охрана, отмена». З її дебютного студійного альбому «Я Яна». Саме так насправді і звуть співачку.

Від початку повномасштабного вторгнення Jerry Heil випустила декілька патріотичних пісень, які стали надзвичайно популярними у мережі, зокрема – «Козацького роду».

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Цього року співачка здобула перемогу у найпрестижнішій музичній премії Європи – MME Awards.

Проте нещодавно Jerry Heil нажахала прихильників своїм падінням в оркестрову яму, після чого співачка потрапила до лікарні… Що насправді сталося та як почувається дівчина – дізнайтеся в новому випуску.

«Зламане ребро, велетенська гематома і легкий струс», – скаже про наслідки Jerry.

Дивіться «Як ти?» з Григорієм Решетником 28 січня о 10:10 на СТБ.

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