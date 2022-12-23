Про депутатів-втікачів, втрату батька та особисте життя: героєм «Як ти?» стане Жан Беленюк

Цієї суботи, 24 грудня, о 10:10 у проєкті СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником відверто про життя в реаліях війни розповість народний обранець та олімпійський чемпіон – Жан Беленюк, який відтепер бореться не лише на килимі, а й проти ворожої пропаганди. У великому ексклюзивному інтерв’ю Беленюк розповість про особисте життя, поділиться емоційними згадками про втрату батька, взаємовідносини з мамою та родичами з Руанди.

Жан Беленюк народився в Києві. Мама – українка, а тато – із Руанди. Батьки познайомились у київському авіаційному університеті, проте згодом їхні дороги розійшлись.

У дитинстві колір шкіри Жана часто був приводом для глузувань. Але це лише загартувало хлопця та навчило володіти собою. Ці якості стали у нагоді і у професійному спорті. У 23 роки Жан виграв перший чемпіонат Європи з греко-римської боротьби та бронзу чемпіонату світу. Після чого двічі ставав чемпіоном світу – срібним та золотим призером Олімпійських ігор.

З 2019 року Жан ще й безпартійний депутат Верховної Ради. Вже багато років входить до списків найбажаніших українських холостяків. Та чи справді його серце вільне?

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Окрім цього, спортсмен розкаже про готовність йти захищати країну на полі бою, депутатів-втікачів, підкупи та підстави з боку рф у спорті.

«Російські олігархи готові на все, починаючи від підкупу суддів, закінчуючи підкиданням допінгу нашим спортсменам», – скаже Жан Беленюк.

Дивіться новий випуск «Як ти?» з Григорієм Решетником 24 грудня о 10:10 на СТБ.

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