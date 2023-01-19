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Як ти

Будинок дитинства розтрощили і вбили мого дядю: Наталія Могилевська про втрати під час війни у проєкті «Як ти?»

19.01.2023

Гостею нового випуску проєкту СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником стала композиторка та артистка – Наталія Могилевська. У великому відвертому інтерв’ю вона розповіла про те, як прихистила у себе вдома близько 30 осіб, втрату дядька в Маріуполі та знищений будинок.  

Наталія Могилевська про втрати під час війни у проєкті «Як ти?»

Коли почалась повномасштабна війна росії проти України і загроза вторгнення в Київ, Наталія покликала до себе друзів та знайомих, у яких була можливість до неї доїхати.

«На початку було людей 30. Далі роз’їхались хто куди. Моя вагітна сестричка з усією родиною опинилася на Оболоні. А туди вже прийшли. Вона, ризикуючи життям, приїхала до мене, – згадує Наталія. – На дивані спало 8 осіб, але він величезний. Я не їла м’ясо і не пила алкоголь років 5-7. З ними почала все (усміхається)».

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В Бучі у Могилевської був гостьовий будиночок.

«В ньому спочатку пожили якісь орки. Все обікрали, познімали, а після – ще й розбомбили», – поділилась вона.

Проте найбільша втрата – рідної людини.

Наталія зізнається: «В Маріуполі будинок мого дитинства розтрощили 2 снарядами і вбили мого дядю. Тільки через 2 тижні його дістали з-під завалів. В трояндах біля дому і поховали. Пройшлася війна і по сім’ї, і по друзях…».

«Господь дав нам це тіло, шкіра якого є кордонами. Якщо хтось приходить з ножем і починає тебе бити, ти повинен захищатися. Такі умови і закони життя. Кордони країни – це як шкіра людини. І якщо хтось порушує ці кордони, ми повинні оборонятись, навіть ціною життя», – підсумувала Могилевська.

Дивіться повний випуск «Як ти?» від 14.01.2023

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