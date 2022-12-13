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Як ти

Между нами есть платоническая любовь: Ольга Мартыновская об отношениях с Ярославским в проекте «Як ти?»

13.12.2022

В прошлую субботу в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел очередной премьерный выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз подробностями жизни после 24 февраля поделилась кулинар, ресторатор, судья проекта «МастерШеф», а также представительница кулинарного фронта – Ольга Мартыновская. Об отношениях с Ярославским, знакомствах в Тиндере и идеале мужчины – в большом интервью.

Ольга Мартыновская об отношениях с Ярославским в проекте Як ти?

«С Ярославским мы просто друзья. Мама мне говорит: “Может, из-за этой сверхпрочной дружбы ты потеряла возможность встретиться с кем-то. Все думают, что вы с Владимиром вместе”. Но мы действительно только дружим. Между нами есть платоническая любовь. Мы всегда поддерживаем друг друга. Дочь его обожает. Мы вместе летали на отдых в Египет. Спали в одной комнате, кстати (смеется)», – рассказала Ольга.

На вопрос Григория, чего же не хватает в Ярославском, чтобы между ними возникло нечто большее, чем дружба, ресторатор отшутилась: «Вов, не обижайся, но хотя бы 10 см роста».

Ольга Мартыновская об отношениях с Ярославским в проекте Як ти?

О своем идеале мужа Ольга рассказала: «У меня нет четкого образа, идеала, каким должен быть мой муж. Но для меня важно, чтобы физически он рядом со мной был немного больше. Мне нравятся мужские черты лица и характера. Такой мужик (смеется). Этот человек должен быть добрым: любить людей, животных, жизнь».

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Также Мартыновская призналась, что по совету подружки зарегистрировалась в приложении для знакомств – Тиндер.

«Мартыновская в Тиндере настоящая. Только очень редко там появляюсь, – призналась Ольга. – Мне психолог говорил: “Оля, а что ты делаешь для того, чтобы найти свою половинку? Хоть в Тиндере кого-то полайкай, на свидание сходи”. Я ходила на Тиндер-свидание в Париже несколько лет назад. А в Украине, кстати, ни разу».

Еще больше о личной жизни Ольги, общении с напарником из Франции, отношениях с экс-супругом и поклонниках – узнайте в большом эксклюзивном интервью.

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