Этот ребенок меня спас: Светлана Тарабарова о третьей беременности в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником

В прошлую субботу в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел очередной премьерный выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз свою душу обнажила украинская певица Светлана Тарабарова. О том, как она узнала о третьей беременности, неожиданной реакции родителей и друзей на новость и пол ребенка – в эксклюзивном интервью.

«Я третий ребенок в своей семье. Всегда чувствовала, что у меня тоже будет трое детей. Конечно, мы хотели немного позже, набраться сил во время войны. Но уж как Бог дал. Я была шокирована, когда узнала, что беременна. Все были в шоке! Мужчина начал искать информацию о том, как продать авто и купить минивэн (смеется). Чуть позже я поняла, что этот ребенок меня спас, – делится Светлана Тарабарова. – Война. В оккупации была большая часть моих родственников. Они находятся в Херсоне. Конечно, психологически мне было очень сложно. Но врачи сказали, если я буду беспокоиться, то буду вредить не себе, а ребенку. А на это я не имею права. Я собралась и держу себя в руках. Потому и говорю, что этот ребенок спас и меня, и всю нашу семью. Наша цель – выстоять – теперь еще больше».

Однако певица признается, что реакция родных на ее беременность была разной. Она не получила поддержки, на которую рассчитывала в этот период.

«Не думала, что я когда-нибудь скажу это в интервью, публично. Но сейчас пора быть максимально искренними. Поддержки было очень мало. Я была в шоке. Думала, родители будут радоваться, а они сказали, что я безответственна. Мама довела меня по телефону до слез. Говорю: ”Мама, это уже произошло. Как ты можешь так сказать? Я же твой третий ребенок”. Но потом она извинилась и поддержала меня. Такая реакция была из-за того, что мама не может приехать и помочь мне. Все на нервах. Некоторые друзья отреагировали: ”Молодцы! Поздравляем…”, а потом их лица меняются, и эмоция: “Какой третий ребенок? Здесь с двумя хотя бы справиться” (смеется)», – вспоминает Тарабарова.

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У певицы есть сын Иванко, которому 4 года, и двухлетняя дочь Мария.

Светлана рассказывает: «Марийка еще не до конца понимает, а Иван очень сознательный. Когда врачи запретили мне поднимать детей на руки, потому что это опасно на первых месяцах беременности, я все рассказала сыну. Он наклонился ко мне, взял двумя руками живот, поцеловал и сказал: «Привет, малыш». Как бы трудно ни было, я в то же время счастлива».

Пол будущего ребенка супруги уже знают, но не спешат объявлять. Однако Тарабарова намекнула: «Мальчики – к продолжению войны, а девушки – к победе. Пусть нас ждет победа».

Больше смотрите в интервью «Як ти?» от 03.12.2022

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