Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
Все проекты
ua
Як ти

От стресса потеряла голос: гостьей «Як ти?» станет Jerry Heil

27.01.2023

В эту субботу, 28 января, в 10:10 гостьей проекта СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником станет украинская певица и автор песен – Jerry Heil. Как девушка потеряла голос, о падении в оркестровую яму и подарке для Billie Eilish – в большом интервью.

джери хейл

«В начале карьеры ее песню пели на кассе каждого супермаркета, а сейчас она собирает средства на поддержку украинцев на концертах в Европе и Америке», – скажет о новой героине Григорий Решетник.

Девушка стала известна как видеоблогер и кавер-исполнительница благодаря перепеванию песен мировых и украинских звезд. Всего в социальных сетях на Jerry Heil подписаны около миллиона фолловеров.

Девушка приняла участие в 9 сезоне шоу «Х-фактор». Однако покинула его уже после первого испытания в тренировочном лагере. Большую популярность ей принесла авторская песня – «Охрана, отмена». Из ее дебютного студийного альбома «Я Яна». Именно так на самом деле и зовут певицу.

С начала полномасштабного вторжения Jerry Heil выпустила несколько патриотических песен, ставших чрезвычайно популярными в сети, в частности – «Козацького роду».

Больше по теме: Вздрогнул весь дом: ведущий «Свобода слова» Вадим Карпьяк о попадании снаряда в дом в Буче

В этом году певица одержала победу в самой престижной музыкальной премии Европы – MME Awards.

Однако недавно Jerry Heil напугала поклонников своим падением в оркестровую яму, после чего певица попала в больницу… Что на самом деле произошло и как чувствует себя девушка – узнайте в новом выпуске.

«Сломанное ребро, гигантская гематома и легкое сотрясение», – скажет о последствиях Jerry.

Смотрите «Як ти?» с Григорием Решетником 28 января в 10:10 на СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Гостьей «Як ти?» станет Jerry Heil
Як ти

Вздрогнул весь дом: ведущий «Свобода слова» Вадим Карпьяк о попадании снаряда в дом в Буче

 Гостьей «Як ти?» станет Jerry Heil
Як ти

О родне из россии и предательстве Повалий: героем «Як ти?» станет Павел Зибров

 Гостьей «Як ти?» станет Jerry Heil
Як ти

О беглых депутатах, потере отца и личной жизни: героем «Як ти?» станет Жан Беленюк

 Гостьей «Як ти?» станет Jerry Heil
Як ти

О бывшем женихе, отношениях с директором и новых хитах: героиней «Як ти?» станет певица KOLA

 Гостьей «Як ти?» станет Jerry Heil
Як ти

О Тиндере, отношениях с Ярославским и родственниках из россии: гостьей «Як ти?» станет Ольга Мартыновская

 Гостьей «Як ти?» станет Jerry Heil
Як ти

Этот ребенок меня спас: Светлана Тарабарова о третьей беременности в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить