От стресса потеряла голос: гостьей «Як ти?» станет Jerry Heil

В эту субботу, 28 января, в 10:10 гостьей проекта СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником станет украинская певица и автор песен – Jerry Heil. Как девушка потеряла голос, о падении в оркестровую яму и подарке для Billie Eilish – в большом интервью.

«В начале карьеры ее песню пели на кассе каждого супермаркета, а сейчас она собирает средства на поддержку украинцев на концертах в Европе и Америке», – скажет о новой героине Григорий Решетник.

Девушка стала известна как видеоблогер и кавер-исполнительница благодаря перепеванию песен мировых и украинских звезд. Всего в социальных сетях на Jerry Heil подписаны около миллиона фолловеров.

Девушка приняла участие в 9 сезоне шоу «Х-фактор». Однако покинула его уже после первого испытания в тренировочном лагере. Большую популярность ей принесла авторская песня – «Охрана, отмена». Из ее дебютного студийного альбома «Я Яна». Именно так на самом деле и зовут певицу.

С начала полномасштабного вторжения Jerry Heil выпустила несколько патриотических песен, ставших чрезвычайно популярными в сети, в частности – «Козацького роду».

Больше по теме: Вздрогнул весь дом: ведущий «Свобода слова» Вадим Карпьяк о попадании снаряда в дом в Буче

В этом году певица одержала победу в самой престижной музыкальной премии Европы – MME Awards.

Однако недавно Jerry Heil напугала поклонников своим падением в оркестровую яму, после чего певица попала в больницу… Что на самом деле произошло и как чувствует себя девушка – узнайте в новом выпуске.

«Сломанное ребро, гигантская гематома и легкое сотрясение», – скажет о последствиях Jerry.

Смотрите «Як ти?» с Григорием Решетником 28 января в 10:10 на СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ