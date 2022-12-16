О бывшем женихе, отношениях с директором и новых хитах: героиней «Як ти?» станет певица KOLA

В эту субботу, 17 декабря, в 10:10 в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником свою душу обнажит KOLA – певица и автор песен, чьи тексты зацепили сердца миллионов, а синглы стали вирусными. Об отношениях с бывшим женихом, расставанием по телефону, написанием хитов и выступлении в россии – узнайте в большом эксклюзивном интервью.

KOLA – новая звезда украинского шоу-бизнеса, засиявшая во время войны. Певицу зовут Анастасия Прудиус. Девушка принимала участие в «Х-факторе» и «Голосе страны», а также в национальном отборе песенного конкурса Евровидение-2017. Однако именно сейчас стала известна на всю страну из-за творчества, которое мотивирует и придает силы в самые сложные для страны времена.

Клип KOLA на песню «Чи разом?» собрал более 6 миллионов просмотров и попал в тренды YouTube. Трек уверенно держал второе место летом в чарте Top-100: Ukraine – Apple Music. А под слова «Біля серця» сняты тысячи видео в TikTok и REELS.

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Жених певицы весной присоединился к рядам ВСУ. Однако неожиданно пара разошлась. Что же произошло – Анастасия откровенно рассказала в интервью Григорию Решетнику.

Кроме этого пойдет речь о том, как изменила девушку популярность, об отношениях с директором и свободно ли сейчас сердце KOLA. Смотрите новый выпуск «Як ти?» с Григорием Решетником 17 декабря в 10:10 на СТБ.

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