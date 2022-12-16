Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Все проекты
ua
Як ти

О бывшем женихе, отношениях с директором и новых хитах: героиней «Як ти?» станет певица KOLA

16.12.2022

В эту субботу, 17 декабря, в 10:10 в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником свою душу обнажит KOLA – певица и автор песен, чьи тексты зацепили сердца миллионов, а синглы стали вирусными. Об отношениях с бывшим женихом, расставанием по телефону, написанием хитов и выступлении в россии – узнайте в большом эксклюзивном интервью.

Героиней проекта Як ти? станет певица KOLA

KOLA – новая звезда украинского шоу-бизнеса, засиявшая во время войны. Певицу зовут Анастасия Прудиус. Девушка принимала участие в «Х-факторе» и «Голосе страны», а также в национальном отборе песенного конкурса Евровидение-2017. Однако именно сейчас стала известна на всю страну из-за творчества, которое мотивирует и придает силы в самые сложные для страны времена.

Клип KOLA на песню «Чи разом?» собрал более 6 миллионов просмотров и попал в тренды YouTube. Трек уверенно держал второе место летом в чарте Top-100: Ukraine – Apple Music. А под слова «Біля серця» сняты тысячи видео в TikTok и REELS.

Больше по теме: Между нами есть платоническая любовь: Ольга Мартыновская об отношениях с Ярославским в проекте «Як ти?»

Жених певицы весной присоединился к рядам ВСУ. Однако неожиданно пара разошлась. Что же произошло – Анастасия откровенно рассказала в интервью Григорию Решетнику.

Кроме этого пойдет речь о том, как изменила девушку популярность, об отношениях с директором и свободно ли сейчас сердце KOLA. Смотрите новый выпуск «Як ти?» с Григорием Решетником 17 декабря в 10:10 на СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Героиней проекта Як ти? станет певица KOLA
Як ти

О Тиндере, отношениях с Ярославским и родственниках из россии: гостьей «Як ти?» станет Ольга Мартыновская

 Героиней проекта Як ти? станет певица KOLA
Як ти

Этот ребенок меня спас: Светлана Тарабарова о третьей беременности в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником

 Героиней проекта Як ти? станет певица KOLA
Як ти

О родителях в оккупации, Тодоренко и третьей беременности: героиней «Як ти?» станет Светлана Тарабарова

 Героиней проекта Як ти? станет певица KOLA
Як ти

О 27 часах в окопе, контузии и страхе: откровенные признания Даниэля Салема в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником

 Героиней проекта Як ти? станет певица KOLA
Як ти

«Як ти?»: Как актриса Анна Сагайдачная помогает ВСУ танцами на пилоне

 Героиней проекта Як ти? станет певица KOLA
Як ти

Сенсационный прогноз, который шокирует россию: гостем нового выпуска «Як ти?» станет Хаял Алекперов
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить