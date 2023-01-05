О родне из россии и предательстве Повалий: героем «Як ти?» станет Павел Зибров

В эту субботу, 7 января, в 10:10 в проекте СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником свою душу обнажит народный артист Украины, певец и композитор – Павел Зибров. Откровенно о предвидении войны женой, родственниках из россии и отношениях с Повалий – в новом интервью.

Павел Зибров на украинской сцене уже почти 40 лет. А это около 500 написанных песен.

Несмотря на солидный статус, много сотрудничает с молодыми певицами и блоггерами, из-за чего часто в водовороте сплетен о любовницах. Хотя уже 28 лет счастливо женат. Марина – не только вторая половинка Павла, но и его директор и художественная руководительница. Дочь Диана с парнем Андреем также помогают Павлу в создании контента.

Уже много лет неотъемлемой частью имиджа певца есть шикарные усы. А теперь – они еще и бренд.

С начала войны Павел Зибров постоянно выступает для бойцов, собирает тысячи долларов на благотворительность, поднимает боевой дух на концертах.

«Когда чувствуешь, что нужен своим людям, ты самый счастливый человек», – скажет Зибров.

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Но мало кто знает, что эта война не первая в жизни певца… Об этом, а также о русскоязычном репертуаре, судьбе песни «Женщина любимая» и отношения с женой – узнайте в новом выпуске «Як ти?» с Григорием Решетником 7 января в 10:10 на СТБ.

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