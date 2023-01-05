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Як ти

Про рідню з росії та зраду Повалій: героєм «Як ти?» стане Павло Зібров

05.01.2023

Цієї суботи, 7 січня, о 10:10 у проєкті СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником свою душу оголить народний артист України, співак та композитор – Павло Зібров. Відверто про передбачення війни дружиною, рідню з росії та стосунки з Повалій – у новому інтерв’ю.

Героєм «Як ти?» стане Павло Зібров

Павло Зібров на українській сцені вже майже 40 років. А це – близько 500 написаних пісень.

Незважаючи на поважний статус, багато співпрацює з молодими співачками та блогерками, через що часто у вирі пліток про коханок. Хоча вже 28 років щасливо одружений. Марина – не лише друга половинка Павла, а ще його директорка та художня керівниця. Донька Діана з хлопцем Андрієм також допомагають Павлу у створенні контенту.

Уже багато років невід’ємною частиною іміджу співака є шикарні вуса. А відтепер – вони ще й бренд.

Від початку війни Павло Зібров постійно виступає для бійців, збирає тисячі доларів на благодійність, піднімає бойовий дух на концертах.

«Коли відчуваєш, що потрібен своїм людям, ти – найщасливіша людина», – скаже Зібров.

Більше на тему: Між нами є платонічна любов: Ольга Мартиновська про стосунки з Ярославським у проєкті «Як ти?»

Але мало хто знає, що ця війна не перша у житті співака… Про це, а також – про російськомовний репертуар, долю пісні «Женщина любимая» та стосунки з дружиною – дізнайтесь у новому випуску «Як ти?» з Григорієм Решетником 7 січня о 10:10 на СТБ.

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