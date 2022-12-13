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Як ти

Між нами є платонічна любов: Ольга Мартиновська про стосунки з Ярославським у проєкті «Як ти?»

13.12.2022

Минулої суботи в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов черговий прем’єрний випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу подробицями життя після 24 лютого поділилась кулінарка, рестораторка, суддя проєкту «МастерШеф», а також представниця кулінарного фронту – Ольга Мартиновська. Про стосунки з Ярославським, знайомства в Тіндері та ідеал чоловіка – у великому інтерв’ю.

Ольга Мартиновська про стосунки з Ярославським у проєкті Як ти?

«З Ярославським ми просто друзі. Мама мені каже:”Може, через цю надміцну дружбу ти втратила можливість з кимось зустрітися. Бо всі думають, що ви з Володимиром разом”. Але ми справді тільки дружимо. Між нами є платонічна любов. Ми завжди підтримуємо одне одного. Донька його обожнює. Ми разом колись літали на відпочинок до Єгипту. Спали в одній кімнаті, до речі (сміється)», – розповіла Ольга.

На запитання Григорія, чого ж не вистачає у Ярославському, аби між ними виникло щось більше, ніж дружба, рестораторка віджартувалася: «Вов, не ображайся, але хоча б 10 см зросту».

Ольга Мартиновська про стосунки з Ярославським у проєкті Як ти?

Про свій ідеал чоловіка Ольга розповіла: «У мене немає чіткого образу, ідеалу, яким має бути мій чоловік. Але для мене важливо, щоб фізично він поряд зі мною був трішки більшим. Мені подобаються чоловічі риси обличчя і характеру. Такий собі чолов’яга (сміється). Ця людина має бути доброю: любити людей, тварин, життя».

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Також Мартиновська зізналась, що за порадою подружки зареєструвалась у додатку для знайомств – Тіндері.

«Мартиновська в Тіндері справжня. Тільки дуже рідко там з’являюсь, – зізналась Ольга. – Мені психолог говорив: “Олю, а що ти робиш для того, щоб знайти свою половинку? Хоч в Тіндері когось полайкай, на побачення сходи”. Я ходила на Тіндер-побачення в Парижі декілька років тому. А в Україні, до речі, жодного разу».  

Ще більше про особисте життя Ольги, спілкування з напарником із Франції, стосунки з екс-чоловіком та шанувальників – дізнайтесь у великому ексклюзивному інтерв’ю.

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