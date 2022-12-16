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Як ти

Про колишнього нареченого, стосунки з директором та нові хіти: героїнею «Як ти?» стане співачка KOLA

16.12.2022

Цієї суботи, 17 грудня, о 10:10 у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником свою душу оголить KOLA – співачка та авторка пісень, чиї тексти зачепили серця мільйонів, а сингли стали вірусними. Про стосунки з колишнім нареченим, розставання по телефону, написання хітів та виступи в росії – дізнайтесь у великому ексклюзивному інтерв’ю.

Героїнею проєкту Як ти? стане співачка KOLA

KOLA – нова зірка українського шоу-бізнесу, яка засяяла під час війни. Співачку звуть Анастасія Прудіус. Дівчина брала участь в «Х-факторі» та «Голосі країни», а також  в національному відборі пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Однак саме зараз стала відомою на всю країну через творчість, яка мотивує та додає сил у найскладніші для країни часи.

Кліп KOLA на пісню «Чи разом?» зібрав вже більше 6 мільйонів переглядів та потрапив в тренди YouTube. Трек впевнено тримав друге місце влітку в чарті Top-100: Ukraine – Apple Music. А під слова «Біля серця» знято тисячі відео в TikTok та REELS.

Більше на тему: Між нами є платонічна любов: Ольга Мартиновська про стосунки з Ярославським у проєкті «Як ти?»

Наречений співачки навесні долучився до лав ЗСУ. Проте неочікувано пара розійшлася. Що ж сталося – Анастасія відверто розповіла в інтерв’ю Григорію Решетнику.  

Окрім цього піде мова про те, як змінила дівчину популярність, про стосунки з директором та чи вільне зараз серце KOLA. Дивіться новий випуск «Як ти?» з Григорієм Решетником 17 грудня о 10:10 на СТБ.

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