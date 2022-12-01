О 27 часах в окопе, контузии и страхе: откровенные признания Даниэля Салема в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником

В прошлую субботу в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел премьерный выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. Личными подробностями жизни после 24 февраля поделился известный телеведущий, а с начала войны и несокрушимый воин – Даниэль Салем. О ранениях на поле боя, контузии и причине мужских слез – в большом эксклюзивном интервью.

«Я приехал в Киев немного “подлататься”. Так случилось, что была вторая контузия. Я не слышу ничего на левое ухо – лопнула киста, – рассказал Даниэль, – На второй или третий месяц войны мы со штурмовой группой работали где-то в 20 метрах от орков, стреляли из РПГ. Один орк вылез на горку и бросил осколочную гранату. Я успел упасть, но была вибрация. Осколок попал командиру в шею, а зам. командиру – в ногу. Одному пуля прошла через бок, мне – в броник. Так я получил контузию и трещину в позвонке».

Даниэль признается, что бывают моменты, когда становится страшно: «Если тебе не страшно, ты или дурак, или мертв. Не страшно только в процессе. Ты постоянно в эйфории находишься. Включается вся сенсорика. Вспоминаешь, чему тебя учили, что помнишь еще со школы, все, что говорил командир. Надо быть терпеливым, понимать, что можешь попасть впросак. Со мной так было: я отстал от раздела, остался наедине в маленьком окопе в течение 27 часов. Он с трудом закрывал меня. Враг – вокруг. Надо было дождаться эвакуации. Будь я молод, то сказал бы: “Да я сейчас поползу”. Но нет. Меня бы просто где-нибудь снайпер подстрелил и все. Я лежал. Было страшно, потому что ты ничего не можешь сделать. В туалет – только под себя. Я пел и плакал. У меня кончилась вода. Я хотел есть и спать. Но тут открываю глаза – и вижу над собой командира, который говорит: “Что, думал, не вернемся за тобой?”. Я расплакался и поблагодарил ребят. Мы отличаемся от орков тем, что своих не бросаем».

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Военные навыки у Даниэля еще с юности, ведь в 17-18 лет он служил в армии в Ливане.

«Папа у меня из Бейрута, мама – еврейка, из Одессы, как и бабушка. А дедушка – казацкого рода. Папа был военным, но потом учился в Украине инженером, мама тоже была инженеркой. Еще снималась в кино в Одесской киностудии», – рассказал о семье Даниэль.

О том, почему герой решил присоединиться к украинской армии во время полномасштабной войны, плене российских военных и разлуке с семьей, смотрите в интервью «Як ти?» от 26.11.2022.

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