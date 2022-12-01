Про 27 годин в окопі, контузію та страх: відверті зізнання Даніеля Салема у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником

Минулої суботи в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов прем’єрний випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Особистими подробицями життя після 24 лютого поділився відомий телеведучий, а від початку війни і незламний воїн – Даніель Салем. Про поранення на полі бою, контузію та причину чоловічих сліз – у великому ексклюзивному інтерв’ю.

«Я приїхав у Київ трішки «підлататися». Так трапилось, що була друга контузія. Я не чую нічого на ліве вухо – лопнула кіста, – розповів Даніель, – На другий чи третій місяць війни ми зі штурмовою групою працювали десь у 20 метрах від орків, стріляли з РПГ. Один орк виліз на гірку і кинув осколкову гранату. Я встиг впасти, проте була вібрація. Осколок попав командиру в шию, а зам.командиру – в ногу. Одному пуля пройшла через бік, мені – в бронік. Так я отримав контузію і тріщину в хребці».

Даніель зізнається, що бувають моменти, коли стає страшно: «Якщо тобі не страшно, ти або дурень, або мертвий. Не страшно тільки в процесі. Ти постійно в ейфорії знаходишся. Вмикається вся сенсорика. Згадуєщ, чому тебе навчали, що пам’ятаєш ще зі школи, все, що командир говорив. Треба бути терплячим, розуміти, що можеш потрапити в халепу. Зі мною так було: я відчепився від розділу, залишився наодинці в маленькому окопі протягом 27 годин. Він ледь закривав мене. Ворог – навколо. Треба було дочекатися евакуації. Якби я був молодим, то сказав би: «Та я зараз поповзу». Але ні. Мене б просто десь снайпер підстрелив і все. Я лежав. Було страшно, бо ти не можеш нічого зробити. В туалет – лише під себе. Я співав і плакав. У мене закінчилась вода. Я хотів їсти і спати. Але тут відкриваю очі – і бачу над собою командира, який каже: «Що, думав не повернемось за тобою?». Я розплакався і подякував хлопцям. Ми відрізняємось від орків тим, що своїх не кидаємо».

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Військові навички у Даніеля ще з юності, адже у 17-18 років він служив в армії в Лівані.

«Тато у мене з Бейруту, мама – єврейка, з Одеси, як і бабуся. А дідусь – козацького роду. Тато був військовим, але потім навчався в Україні на інженера, мама теж була інженеркою. Ще знімалася в кіно в Одеській кіностудії», – розповів про родину Даніель.

Про те, чому герой вирішив долучитися до української армії під час повномасштабної війни, полон російських воєнних та розлуку з родиною, дивіться в інтерв’ю «Як ти?» від 26.11.2022.

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