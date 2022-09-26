«Як ти?»: Як акторка Анна Сагайдачна допомагає ЗСУ танцями на пілоні

Минулої суботи в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов 18 випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу особистими подробицями життя після 24 лютого поділиться акторка, зірка серіалу «Кріпосна» – Анна Сагайдачна. Про своє захоплення – екзотичні танці на пілоні – допомогу армії та хейт, який отримує в соцмережах, – у матеріалі STB.UA.

«Я б ніколи не могла подумати, що моє невинне заняття танцями викличе набагато більше інтересу до моєї особистості, ніж мої акторські роботи! Танцями на підборах (exotic pole dance) я почала займатися ось зараз, коли повернулася в Київ. Близько 3 місяців. Це моя психологічна підтримка. Спорт – моя необхідність. Я і верхи їздила, і скалолазанням займалась», – розповідає Анна.

Чоловік акторки повністю підтримує її захоплення: «Він бачить, що я зайнята, що я танцюю, мені це подобається, я себе добре почуваю, в хорошій спортивній формі – і йому цього достатньо».

Але знаходяться й ті, що хейтять хобі Анни. Інколи дівчина отримує в соцмережах коментарі, що такі танці – це занадто.

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«Пишуть: «це не ваше», «ви така балерина», «ви така ніжна, зніміть ті кабли», «що це за проститутка?», «чому ви розсовуєте ноги?». Говорять, що це якась вульгарщина і тд. Хвиля хейту була, коли я зробила допис в Інстаграмі, що завдяки танцям на пілоні ми зібрали певну суму грошей і відправили в фонд, – розповіла Сагайдачна. – Моя викладачка організувала благодійний день у студії. Одне заняття коштувало 250 гривень. Зібрали суму близько 6 тисяч гривень, які були перераховані в благодійний фонд. Під постом отримала дивний коментар, що такий збір коштів недостойний. Я вибачаюсь, але чи є різниця, як ти заробив гроші, коли віддаєш їх на потреби військових?».

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