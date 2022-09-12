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Як ти

Він всім серцем підтримує Україну: Тарас Тополя у проєкті «Як ти?» про спільну роботу та виступ з Ed Sheeran

12.09.2022

Героєм минулого випуску проєкту СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником став співак, лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Про творчість під час війни, спільну роботу зі світовою зіркою Ed Sheeran та емоційний виступ – у великому інтерв’ю та матеріалі.

Тарас Тополя у проєкті Як ти? про спільну роботу з Ed Sheeran

Про творчість під час війни

«Коли 4 прильоти, один з них – у твій двір, знесено паркан, просічено машину, а на сходах падає твій побратим, який так само робив свою роботу на «передку»… У нього відірвано по коліно ногу, він кричить, захлинається від хрипу і втрачає свідомість, ти зупиняєш кров і під мінами його вивозиш… Потім у тебе не заводиться автівка, ти психуєш, а обстріл триває, то конкретно в таких ситуаціях, яка, до біса, творчість?

Я абстрагуюсь. Тут і зараз наша робота – рятувати життя. Однак, перш за все, ми є музикантами. І наша місія набагато ширша. Тому, коли приходить пропозиція від Ed Sheeran зробити пісню, ти розумієш, наскільки це важливо. Адже основна її функція, як і відеокліпу,  – на емоційному рівні передати людям за кордоном те, що ми відчували тут. Емоція працює краще, ніж інформація. Ми тоді знаходились в Бородянці серед розвалин. Буча ще була частково окупована. Грає мінус треку Ed Sheeran, який вони вислали. Я сиджу, пишу лірику до нього, а навколо весь цей треш….».

Ставлення Ed Sheeran до війни  

«Ed Sheeran абсолютно світлий і правильний хлопець. Він всім серцем підтримує Україну. Чітко розуміє, що це несправедлива війна. Що українці показали свою силу. Але три рази він мене запитав: «Тарасе, як думаєш, коли це все закінчиться?». Я не став брехати і сказав, що не знаю. Війна завершиться тоді, коли світ нам надасть якомога більше зброї. Коли ми зможемо на полі бою перемолоти цих терористів, цю біомасу, цих фашистів. І у нього проскочила думка приїхати з концертом в Україну. Думаю, він з радістю це зробить. Я йому сказав – одразу після перемоги».  

Про спільний виступ у Польщі

«Весь стадіон Narodowy взривів. Спочатку була реакція, коли Ed Sheeran оголосив, і я вийшов на сцену. Ми почали співати разом. А потім, коли вийшли хлопці, і гурт Антитіла разом з Ed Sheeran підняли український прапор. Це неймовірно. Мурахи»

Більше на тему: «Як ти?»: зіркова пара серіалу «Слід» Антоніна Хижняк та Олександр Боднар про одруження

Дивіться проєкт «Як ти?» з Григорієм Решетником» щосуботи о 9:30 в ефірі та на ютуб-каналі СТБ.

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