«Як ти?»: зіркова пара серіалу «Слід» Антоніна Хижняк та Олександр Боднар про одруження

Цієї суботи, 3 вересня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов 15 випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповіла акторка Антоніна Хижняк. Деталі – далі в матеріалі.

Фото – Instagram

Вже два роки Антоніна Хижняк зустрічається з іншим актором серіалу «Слід» Олександром Боднарем. Григорій Решетнік запитав акторису про плани на майбутнє і чи думає вона зараз про заміжжя.

«З однієї сторони, так, думала. І я дуже ясно уявляю з ним майбутнє. З Сашком це абсолютно можливо, тому що він прекрасна людина і я розумію, що з такими моїми тараканами, Господи, він мене не просто терпить, а й любить! (Усміхається, — Прим. Ред). І він дуже класна людина. А з іншої сторони, знаєш, оці побоювання після розлучення: “А чи не наступлю я знову на ті самі граблі?”… Але, може це якийсь фаталізм в мені говорить, бо вони зовсім різні люди (Олександр і колишній Антоніни, — Прим. Ред). Тому підстав вважати, що буде так само… Ну, не буде так само, тому що це люди різні. І найголовніше, чому навчив мене Саша і вселив в мене віру саме в роботі над стосунками, що робота над стосунками – вона можлива», – відповіла Антоніна.

А от Олександр на питання Григорія про те, чи думав він над тим, аби зробити актрисі пропозицію, відповів:

«Думав. Та з одного боку все розумію. Але війна може затягнутися ще на рік-два… Одружимось ми, а потім не дай Бог мене не стане, вона залишиться вдовою. Навіщо мені з нею таке робити?».

Дивіться проєкт «Як ти?» з Григорієм Решетником» щосуботи о 9:30 в ефірі та на ютуб-каналі СТБ.

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