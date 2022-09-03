«Як ти?»: звездная пара сериала «Слід» Антонина Хижняк и Александр Боднар о женитьбе

В эту субботу, 3 сентября, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел 15 выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном рассказала актриса Антонина Хижняк. Подробности – далее в материале.

Фото — Instagram

Уже два года Антонина Хижняк встречается с другим актером сериала «Слід» Александром Боднарем. Григорий Решетник спросил актрису о планах на будущее и думает ли она сейчас о замужестве.

«С одной стороны, да, думала. И я очень ясно представляю с ним будущее. С Сашей это вполне возможно, потому что он прекрасный человек и я понимаю, что с такими моими тараканами, Господи, он меня не просто терпит, но и любит! (Улыбается, — прим. ред). И он очень классный человек. А с другой стороны, знаешь, эти опасения после развода: «А не наступлю ли я снова на те же грабли?»… Но, может это какой-то фатализм во мне говорит, потому что они совершенно разные люди (Александр и бывший Антонины, — Прим. Ред). Поэтому оснований полагать, что будет так же… Ну, не будет так же, потому что это люди разные. И самое главное, чему научил меня Саша и внушил мне веру именно в работе над отношениями, что работа над отношениями – она возможна», – ответила Антонина.

А вот Александр на вопрос Григория о том, думал ли он над тем, чтобы сделать актрисе предложение, ответил:

«Думал. С одной стороны, все понимаю. Но война может затянуться еще на год-два… Поженимся мы, а потом не дай Бог меня не станет, она останется вдовой. Зачем мне с ней такое делать?»

Смотрите проект «Як ти?» с Григорием Решетником» каждую субботу в 9:30 в эфире и на ютуб-канале СТБ.

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