Он всем сердцем поддерживает Украину: Тарас Тополь в проекте «Як ти?» о совместной работе и выступлении с Ed Sheeran

Героем прошлого выпуска проекта СТБ «Як ти?» с Григорием Решетником стал певец, лидер группы «Антитела» Тарас Тополя. О творчестве во время войны, совместной работе с мировой звездой Ed Sheeran и эмоциональном выступлении – в большом интервью и материале.

О творчестве во время войны

«Когда 4 прилета, один из них – в твой двор, снесен забор, просечена машина, а на лестнице падает твой собрат, который также делал свою работу на передовой… У него оторвано по колено ногу, он кричит, захлебывается от хрипа и теряет сознание, ты останавливаешь кровь и под минами его вывозишь… Потом у тебя не заводится машина, ты психуешь, а обстрел продолжается, то именно в таких ситуациях, какое, к черту, творчество?

Я абстрагируюсь. Здесь и сейчас наша работа – спасать жизнь. Однако, прежде всего, мы являемся музыкантами. И наша миссия гораздо шире. Поэтому когда приходит предложение от Ed Sheeran сделать песню, ты понимаешь, насколько это важно. Ведь основная ее функция, как и видеоклипа, – на эмоциональном уровне передать людям за границей то, что мы испытывали здесь. Эмоция работает лучше информации. Мы тогда находились в Бородянке среди развалин. Буча еще была частично оккупирована. Играет минус трека Ed Sheeran, который они выслали. Я сижу, пишу лирику к нему, а вокруг весь этот трэш…».

Отношение Ed Sheeran к войне

«Ed Sheeran абсолютно светлый и правильный парень. Он всем сердцем поддерживает Украину. Четко понимает, что это несправедливая война. Что украинцы показали свою силу. Три раза он меня спросил: “Тарас, как думаешь, когда это все закончится?”. Я не стал врать и сказал, что не знаю. Война завершится тогда, когда мир нам предоставит как можно больше оружия. Когда мы сможем на поле боя перемолоть этих террористов, эту биомассу, этих фашистов. И у него проскочила мысль приехать с концертом в Украину. Думаю, он с радостью это сделает. Я ему сказал – сразу после победы».

Про общее выступлении в Польше

«Весь стадион Narodowy взревел. Первоначально была реакция, когда Ed Sheeran объявил, и я вышел на сцену. Мы начали петь вместе. А потом, когда вышли ребята, группа Антитела вместе с Ed Sheeran подняли украинский флаг. Это невероятно. Мурашки»

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