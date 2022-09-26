«Як ти?»: Как актриса Анна Сагайдачная помогает ВСУ танцами на пилоне

В прошлую субботу в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел 18 выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз личными подробностями жизни после 24 февраля поделится актриса, звезда сериала «Крепостная» – Анна Сагайдачная. О своем увлечении – экзотические танцы на пилоне – помощь армии и хейте, получаемого в соцсетях, – в материале STB.UA.

«Я бы никогда не могла подумать, что мое невинное занятие танцами вызовет гораздо больше интереса к моей личности, чем мои актерские работы! Танцами на каблуках (exotic pole dance) я начала заниматься вот сейчас, когда вернулась в Киев. Около 3 месяцев. Это моя психологическая поддержка. Спорт – моя необходимость. Я и верхом ездила, и скалолазанием занималась», – рассказывает Анна.

Муж актрисы полностью поддерживает ее восхищение: «Он видит, что я занята, что я танцую, мне это нравится, я себя хорошо чувствую, в хорошей спортивной форме – и ему этого достаточно».

Но находятся и хейтящие хобби Анны. Иногда девушка получает в соцсетях комментарии, что такие танцы – слишком.

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«Пишут: “это не ваше”, “вы такая балерина”, “вы такая нежная, снимите те каблы”, “что это за проститутка?”, “почему вы раздвигаете ноги?”. Говорят, что это какая-то пошлость и т.д. Волна хейта была, когда я сделала сообщение в Инстаграме, что благодаря танцам на пилоне мы собрали определенную сумму денег и отправили в фонд, – рассказала Сагайдачная. – Моя преподавательница организовала благотворительный день в студии. Одно занятие стоило 250 гривен. Собрали сумму около 6 тысяч гривен, которые перечислили после в благотворительный фонд. Под постом получила странный комментарий, что такой сбор средств недостоин. Я извиняюсь, но есть ли разница, как ты заработал деньги, когда отдаешь их на нужды военных?».

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