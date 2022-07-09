Єгор Крутоголов: ексклюзив про «Дизель Студіо», війну, Віталія Кіма та хворобу сина

Цієї суботи, 9 липня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов сьомий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Відверто про особисте та наболіле цього разу розповів актор, шоумен, телеведучий, художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов. Як він рятувався від обстрілів? Та навіщо телефонував голові Миколаївської ОДА Віталію Кіму? Чому рідний син потрапив в реанімацію за кордоном? Та як зараз він ставиться до друзів з росії?

Про те, де і як сім’ю Крутоголових застала війна

Напередодні війни мій син Лев разом з мамою були на змаганнях з картингу в Італії. Лев потрапив в аварію – лежав у шпиталі 12 днів. Їх випустили 22 лютого зі шпиталю, а 23 ми знімали концерт у Палаці Україна. Після цього о 12 ночі я поїхав в Жуляни зустрічати Катю з Льовою. Ми приїхали додому, тільки заплющили очі і почули вибух. Я себе відчував безпомічним. Я не знав, що робити, я не готувався до війни. В перший день я думав: все, нам торба! Їхати? Куди? Чи є взагалі в Україні безпечне місце? Тому ми вирішили залишитися вдома.

Гелікоптери та винищувачі пролітали над нашим будинком і це було дуже страшно! Були прильоти ракет недалеко від нас (сім’я живе під Києвом, Прим. Ред). Максиму ми не казали, що почалася війна. А Леву сказали, однак йому емоційно було складно і важко морально. Постійно моніторив телеграм-канали. Катю (Дружину Єгора – Прим. Ред) дуже трусило, вона плакала.

Жінка питала: “А що повинно відбутися, щоб ми вже кудись поїхали?” Але ми весь час залишалися вдома. Чому? Тому що повірив в ЗСУ! Я дивлюся, що ми ще стоїмо, тримаємося, що нас ще не захопили, і наші почали насипати оркам! Це – дуже класно!

Ми – щасливчики, тому що орки до нас не дійшли. Їм залишилося всього-навсього 9 км. Я пропонував Каті вивезти її з дітьми. Вона сказала: “Або ми з тобою, або ні!“. Вона не хотіла, щоб сім’я розкололася.

Про те, як допомагає ЗСУ і знайомство з Кімом

Спочатку у мене була ідея допомогти Миколаєву. Я зателефонував Віталію Кіму. До того моменту я не був з ним знайомий. Я спитав: “Чим ми можемо допомогти?”. Він сказав коротко – “Машинами. Потрбіні будь-які, і антидрон”. Поки ми знайшли цю штуку в Канаді, і замовили, це було трішки довго. Вона коштує 70 тис дол. Ми зібрали половину коштів, а половину дала наша студія. Я дуже вдячний, що партнери розділяють мою любов до Миколаєва. Я спочатку подивився на Притулу, і зрозумів: Єгор – давай! Тебе теж впізнають на вулицях, в тебе вийде!

Ми вже передали ЗСУ більше 20 машин. Але вирішили піти ще ширше – організували фонд Дизель. Наш миколаївський емігрант в Італії знайшов списані інкасаторські буси (42 шт) і вони броньовані. Тому ми робимо більший проєкт! Наша головна ідея – мільйон євро для ЗСУ. Ми збираємося це робити різними способами: концертами в Європі, можливо, в Америці, будемо залучати різних інвесторів, дуже хочеться допомогти Україні.

Про колег з Дизелю, які народилися в росії та Білорусі

Вони були тут, коли почалося повномасштабне вторгнення. Актори «Дизель Студіо» записали відео, в якому розповіли, що це ніяке не вторгнення, а справжня війна Росії проти України. Назвали речі своїми іменами. Люди зараз дуже підозріло ставляться до “хороших рускіх” але це – мої друзі. Вони мають нормальну позицію і любов до України і українських людей. Це – дуже важливо! Що стосується Жені Нікішина, тут складніше, бо його родина в Росії. Він повернувся до Магнітогорська і зараз ми майже не спілкуємося, тому що, мабуть, їх теж прослуховують.

А про наших білорусів вже складно сказати, що вони – білоруси. Танкович вже щебече українською! (Сміється, Прим. Ред). Женя Сморигін в одному проєкті вже розмовляє (його персонаж, Прим. Ред) українською. Що стосується Марусі Грицук, то вона потрапила в окупацію під Києвом. 17 днів вона з сім’єю просиділи без зв’язку та світла. На 17 день її чоловік білорус домовився її забрати. За нею приїхав танк і її забрав. Її чоловік – артист. Просто хотів врятувати свою дружину, бо ми не могли допомогти… Вони дуже сильно ризикували…

Про друзів з Москви

До мене подзвонив і вибачився тільки один друг. А родичі дружини, які живуть в Санкт-Петербурзі, не розуміють нас. Вони не вірять в те, що ми їм кажемо, а вірять в те, що їм показують. Я хочу, щоб росіяни від нас відчепилися. Усією нацією, всією росією і закрилися у своєму коконі. Без нас. Ми будемо жити зі всім світом!

На які кошти зараз живе Єгор Крутоголов

Ми зараз живемо з коштів, які я відкладав у мирному житті. Віра в ЗСУ і нашу перемогу говорять мені про те, що треба почекати, і ми знову повернемося до своєї улюбленої справи: концерти, кіно, зйомки і т.д. Думаю, що попит на українське буде тільки збільшуватися.

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