Глобальний рух HeForShe від ООН Жінки і StarLightMedia розпочинають діалог про гендерну рівність у роботі українських медіа. MediaForShe Congress — подія, де говоритимуть про зміну підходів до представлення жінок у ЗМІ та створення недискримінаційного контенту. Слоган конгресу — «Нова історія рівності».

Чотири роки поспіль ООН Жінки в Україні проводить щорічний HeForShe Congress — захід, де прогресивні бізнеси з різних сфер об’єднуються навколо теми гендерної рівності та недискримінації.

«Стереотипи щодо жінок і недостатня представленість їх у медіа відіграє значну роль у виникненні упередженого ставлення, неповаги, та навіть насильства щодо жінок і дівчат. Разом з ключовими стейкхолдерами у цій сфері ми закликаємо до збалансованого та нестереотипного зображення жінок у засобах масової інформації», — сказала Еріка Квапілова, Голова Офісу ООН Жінки в Україні.

Цього року HeForShe Congress трансформується у MediaForShe Congress та фокусується на ролі медіа у досягненні гендерної рівності. У партнерстві зі StarLightMedia — першою українською медіагрупою, що підписала Women’s Empowerment Principles, — конгрес прагне об’єднати тих, хто створює історії та наративи, представників та представниць усіх типів медіа та жанрів: від розважальних та художніх до суспільно-політичних медіа. Спеціальним партнером Конгресу стала компанія Avon Ukraine.

«Я переконаний, що медіа під силу змінювати світ на краще. Ми бачимо багато підтверджень цьому в нашій роботі, це прагнення відображається в цінностях наших людей у кадрі та поза ним. З цією вірою в ширшу відповідальність медіагалузі, її можливості та партнерства створюється MediaForShe Congress. Це майданчик для об’єднання потужностей медіа, креаторів та креаторок, що розділяють цінність гендерної рівності та спільну відповідальність у її досягненні. Разом ми можемо створити нову історію — історію рівності, яка надихатиме та підтримуватиме потенціал жінок, стане на заваді гендерним стереотипам, що лежать в основі дискримінації та насильства. Ми вдячні ООН Жінки в Україні, всім лідерам та лідеркам медіа, які вже заявили про готовність долучитися до MediaForShe і тим, хто долучиться у процесі. Ця мета надихає, і ми точно можемо досягти її, об’єднавшись», — сказав Олександр Богуцький, СЕО StarLightMedia.

Мета MediaForShe Congress — дати потужний імпульс для змін в українській медіаіндустрії. Організатори Конгресу розробили спеціальний Конструктор зобов’язань, де керівництво ЗМІ, креатори та креаторки, журналісти, редактори та інші гравці сфери обратимуть, як саме вони можуть пришвидшити досягнення гендерної рівності в Україні.

26 жовтня, 14:00 – 19:00

Посилання на програму: https://heforsheukraine.info/mediaforshecongress/

Онлайн-трансляція MediaForShe Congress буде доступною на Facebook-сторінці ООН Жінки в Україні: https://www.facebook.com/unwomenukraine

Реєстрація для участі в події: https://bit.ly/3lFTYps

____________________________________________________________________

Рух HeForShe, започаткований ООН Жінки, — це глобальний рух солідарності на підтримку гендерної рівності, у якому чоловіки та хлопчики стають головними агентами змін. З моменту запуску 2014 року до кампанії приєдналися глави держав, провідні вчені, керівники глобальних корпорацій, спортсмени, митці та лідери думок, що поділяють філософію гендерної рівності. В Україні рух HeForShe реалізується за фінансової підтримки Швеції.

StarLightMedia — найбільша медіагрупа України, що об’єднує телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 та М2. Перша українська компанія, що підписала Women’s Empowerment Principles та публічно відзвітувала про досягнутий прогрес у сфері гендерної рівності. Влітку 2021 року медіагрупа затвердила комплексну стратегію різноманіття та інклюзивності, що охоплює завдання з промоції прав людини, рівності та протидії дискримінації на робочому місці у партнерствах та контенті StarLightMedia.

Avon — компанія, яка вже 135 років підтримує жінок, пропонуючи інноваційні, якісні косметичні товари. У структуру бізнесу Avon входять передові дослідницькі центри, на базі яких ведеться безперервна наукова робота в галузі створення інновацій. Компанія випускає декоративну косметику, косметику для догляду за шкірою обличчя і тіла, парфумерію, а також модні аксесуари і товари для дому — всього понад 1000 новинок щороку.

