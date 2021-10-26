Глобальное движение HeForShe от ООН Женщины и StarLightMedia начинают диалог о гендерном равенстве в работе украинских медиа. 26 октября в 14:00 состоится MediaForShe Congress — событие, где будут говорить об изменении подходов к представлению женщин в СМИ и создании недискриминационного контента. Слоган конгресса — «Новая история равенства».

Четыре года подряд ООН Женщины в Украине проводит ежегодный HeForShe Congress — мероприятие, где прогрессивные бизнесы из разных сфер объединяются вокруг темы гендерного равенства и недискриминации.

«Стереотипы в сторону женщин и недостаточная представленность их в медиа играют значительную роль в возникновении предвзятого отношения, неуважения и даже насилия в отношении женщин и девушек. Вместе с ключевыми стейкхолдерами в этой сфере мы призываем к сбалансированному и нестереотипному изображению женщин в средствах массовой информации», — сказала Эрика Квапилова, Глава Офиса ООН Женщины в Украине.

В этом году HeForShe Congress трансформируется в MediaForShe Congress и фокусируется на роли медиа в достижении гендерного равенства. В партнерстве со StarLightMedia — первой украинской медиагруппой, которая подписала Women’s Empowerment Principles, — конгресс стремится объединить тех, кто создает истории и нарративы, представителей и представительниц всех типов медиа и жанров: от развлекательных и художественных до общественно-политических медиа. Специальным партнером Конгресса стала компания Avon Ukraine.

«Я убежден, что медиа под силу изменять мир к лучшему. Мы видим много подтверждений этому в нашей работе, это стремление отражается в ценностях наших людей в кадре и вне его. С этой верой в более широкую ответственность медиаотрасли, ее возможности и партнерства создается MediaForShe Congress. Это площадка для объединения мощностей медиа, креаторов, которые разделяют ценность гендерного равенства и общую ответственность в ее достижении. Вместе мы можем создать новую историю — историю равенства, которая будет вдохновлять и поддерживать потенциал женщин, воспрепятствует гендерным стереотипам, которые лежат в основе дискриминации и насилия. Мы благодарны ООН Женщины в Украине, всем лидерам, которые уже заявили о готовности присоединиться к MediaForShe и тем, кто присоединится в процессе. Эта цель вдохновляет, и мы точно можем достичь ее, объединившись», — сказал Александр Богуцкий, СЕО StarLightMedia.

Цель MediaForShe Congress — дать мощный импульс для изменений в украинской медиаиндустрии. Организаторы Конгресса разработали специальный Конструктор обязательств, где руководство СМИ, креаторы, журналисты, редакторы и другие игроки сферы будут выбирать, как именно они могут ускорить достижение гендерного равенства в Украине.

26 октября, 14:00–19:00

Ссылка на программу: https://heforsheukraine.info/mediaforshecongress/

Онлайн-трансляция MediaForShe Congress будет доступна на Facebook-странице ООН Женщины в Украине: https://www.facebook.com/unwomenukraine

Регистрация для участия в событии: https://bit.ly/3lFTYps

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Движение HeForShe, основанное ООН Женщины, — это глобальное движение солидарности в поддержку гендерного равенства, в котором мужчины и мальчики становятся главными агентами изменений. С момента запуска в 2014 году к кампании присоединились главы государств, ведущие ученые, руководители глобальных корпораций, спортсмены, художники и лидеры мнений, которые разделяют философию гендерного равенства. В Украине движение HeForShe реализуется при финансовой поддержке Швеции.

StarLightMedia — крупнейшая медиагруппа Украины, объединяющая телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 и М2. Первая украинская компания, которая подписала Women’s Empowerment Principles и публично отчиталась о достигнутом прогрессе в сфере гендерного равенства. Летом 2021 года медиагруппа утвердила комплексную стратегию разнообразия и инклюзивности, которая охватывает задачи по промоции прав человека, равенства и противодействия дискриминации на рабочем месте в партнерствах и контенте StarLightMedia.

Avon — компания, которая уже 135 лет поддерживает женщин, предлагая инновационные, качественные косметические товары. В структуру бизнеса Avon входят передовые исследовательские центры, на базе которых ведется непрерывная научная работа в области создания инноваций. Компания выпускает декоративную косметику, косметику по уходу за кожей лица и тела, парфюмерию, а также модные аксессуары и товары для дома — всего более 1000 новинок ежегодно.

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