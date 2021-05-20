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Євробачення-2021: учасники конкурсу

20.05.2021

Ось і настала дата першого півфіналу Євробачення-2021. Нагадуємо, що старт пісенного конкурсу відбудеться сьогодні, 18 травня, о 22:00. У фінал пройдуть 10 кращих конкурсантів. Сьогодні на сцені в Нідерландах виступлять представники 16 країн. Дивіться список усіх учасників Євробачення-2021 та їхніх композицій у нашому матеріалі.

Євробачення 2021. Онлайн-трансляція другого півфіналу від 20.05.2021

Учасники конкурсу Євробачення-2021:

  1. Литва: The Roop – «Discoteque»
  2. Словенія: Ana Soklič – «Amen»
  3. Росія: Manizha – «Russian Woman»
  4. Швеція: Tusse – «Voices»
  5. Австралія: Montaigne – «Technicolour»
  6. Північна Македонія: Vasil – «Here I Stand»
  7. Ірландія: Lesley Roy – «Maps»
  8. Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
  9. Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
  10. Хорватія: Albina – «Tick-Tock»
  11. Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
  12. Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
  13. Румунія: ROXEN – «Amnesia»
  14. Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
  15. Україна: Go_A – «SHUM»
  16. Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
  17. Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
  18. Естонія: Uku Suviste – «The Lucky One»
  19. Чехія: Benny Cristo – «omaga»
  20. Греція: Stefania – «Last Dance»
  21. Австрія: Vincent Bueno – «Amen»
  22. Польща: RAFAŁ – «The Ride»
  23. Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
  24. Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
  25. Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
  26. Грузія: Tornike Kipiani – «You»
  27. Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
  28. Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
  29. Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
  30. Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»
  31. Латвія: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
  32. Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
  33. Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»
  34. Франція: Barbara Pravi – «Voilà»
  35. Велика Британія: James Newman – «Embers»
  36. Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»
  37. Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»
  38. Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»
  39. Нідерланди: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age»

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UA: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Онлайн-трансляцію дивіться на сайті stb.ua. Коментатором буде Сергій Притула.

Більше на тему: Євробачення 2021. Онлайн-трансляція першого півфіналу від 18.05.2021

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