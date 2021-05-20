На Євробаченні 2021 представницею Сан-Марино буде виконавиця Senhit з піснею «Adrenalina». Подробиці – далі в матеріалі.

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Суспільний мовник RTV оголосив, що Сан-Марино на сцені Євробачення-2021 представить співачка Senhit з піснею «Adrenalina».

Про Senhit

Співачка еритрейського походження, народилася в Болоньї і виросла в місцевості між італійським містом і Сан-Марино. Її творчий дебют відбувся у Швейцарії під керівництвом Андреаса Кенеша. Незабаром вона стала співпрацювати з престижним автором Массімо Раньєрі. У сезоні 2001–2002 рр. вона була головною героїнею мюзиклу «Король лев», який приніс їй успіх у Німеччині.

Слухайте пісню «Adrenalina» учасниці від Сан-Марино Senhit, яка представить свою країну на конкурсі Євробачення-2021

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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