СТБ: Ми зробили з Нацвідбору головну музичну подію в країні і віддаємо його на високій ноті

Телеканал СТБ і Суспільний мовник завершують співпрацю у виборі представника України на конкурс Євробачення. СТБ дякує за партнерство і бажає Суспільному зберегти високий рівень довіри до Національного відбору, якості і результатів попереднього часу. Суспільний мовник ухвалив рішення надалі проводити Національний відбір на Євробачення самостійно.

«Національний відбір на Євробачення був дуже важливим проєктом для телеканалу СТБ і групи StarLightMedia. Зробити з Нацвідбору головну музичну подію ― таку мету ми ставили перед собою шість років тому, починаючи партнерство з Суспільним мовником, і чітко її дотримувалися. Це був наш внесок у підняття іміджу країни на міжнародній арені, підтримку національних талантів і розвиток української музичної індустрії, тому для нас було надважливо взяти участь у кожному етапі підготовки і виступу країни на Євробаченні. Ми досягли багато гучних успіхів і задали Нацвідбору високу планку. Сьогодні ми завершуємо нашу участь у виборі представника України на пісенний конкурс. Дякуємо команді, всім глядачам, ЗМІ, артистам і партнерам за те, що разом ми зробили Національний відбір на Євробачення головною зіркою українського телебачення», ― прокоментувала керуюча директорка СТБ Людмила Семчук.

Як відомо, телеканали СТБ та UΛ: Перший підписали трирічний меморандум про спільне проведення Національного відбору в 2015 році. Головне завдання, яке ставили перед собою цим партнерством ― зробити вибір представника України якісно іншим: масштабним, публічним, зі зрозумілою системою голосування, рівними умовами для всіх учасників конкурсу і по-європейськи видовищним. У Суспільного мовника був запит залучити до відбору унікальний досвід СТБ як творця найвидатніших талант-шоу, які стають невід’ємною частиною життя українців. СТБ, у свою чергу, був зацікавлений зробити з відбору на Євробачення національну подію. СТБ взяв на себе зобов’язання з проведення всеукраїнських кастингів і прямих ефірів. А також за власною ініціативою вирішив надавати переможцю Нацвідбору допомогу в підготовці до великого Євробачення і створення конкурсного номера «під ключ».

«Для нас було дуже важливо дати шанс поборотися за право представити Україну на міжнародній сцені всім артистам, незалежно від ступеня їх популярності і наявності або відсутності потужної продюсерської команди за спиною. Виконавець на сцені Нацвідбору повинен за 3 хвилини максимально розкритися перед глядачем, а для цього йому треба думати тільки про пісню, а не про гроші, які доведеться шукати в разі перемоги. І, як показав успіх цього року, це єдино правильний підхід до відбору представника своєї країни ― Євробачення закінчилося три місяці тому, а етнічна пісня Go_A українською мовою продовжує ШУМіти на всю Європу і очолювати музичні чарти. За шість років ми відкрили багато нової української музики, запалили нові імена, показали нові музичні стилі. Ми віддаємо Нацвідбір на високій ноті і бажаємо йому зберегти цю планку. Спасибі команді, Сергію Притулі, Руслану Квінті, Кості Меладзе і всім членам журі за те, що жили цим проєктом разом з СТБ», ― коментує керівниця Національного відбору Наталя Франчук.

Кардинально інший, прозорий та чесний підхід до вибору пісні на Євробачення одразу відкрив можливості для молодих талановитих українських виконавців, які до цього вважали себе «неформатом» для такого конкурсу. Меморандум про партнерство СТБ і Суспільного мовника було продовжено ще на три роки.

Більше 1000 заявок отримувала команда проєкту щорічно. За п’ять сезонів (2016–2020) право представляти Україну виборювали 92 українських артисти, і половина з них ― це нові імена, про які широка аудиторія дізналася завдяки прямим ефірам Нацвідбору.

З локального відбору проєкт трансформувався в наймасштабнішу музичну подію в країні, і всі шість років отримував високу оцінку музичних експертів, українських журналістів і європейських ЗМІ, що стежать за відборами різних країн. На фіналі Нацвідбору-2020 була присутня рекордна кількість представників преси і офіційних фан-клубів Євробачення― понад 200 осіб. Серед них — офіційний менеджер YouTube-каналу Євробачення Стейн Смулдерс.

СТБ разом з найкращими фахівцями готував представникам України на Євробачення масштабні виступи, які вирізняли нас серед інших учасників пісенного конкурсу. Так, номер Go_A для Євробачення-2021 отримав дві престижні нагороди Vision Music Awards від незалежного оглядача Євробачення Wiwibloggs — «Найкраща сценічна постановка» і «Найкраще використання реквізиту».

Перемога України з піснею «1944» у 2016-му і «ШУМ» на всю Європу в 2021-му. Ми посідали різні місця на Євробаченні, проте на сьогодні Україна залишилась єдиною країною-учасницею, яка завжди виходила у фінал пісенного конкурсу. Великою мірою це заслуга якісного і чесного відбору нашого представника.

Участь телеканалу СТБ у виробництві Нацвідбору розширила аудиторію проєкту більш ніж удвічі (22 млн глядачів). Весь цей час Національний відбір на Євробачення був в топі улюблених проєктів українців і кращих програм дня.

Національний відбір на Євробачення виробництва СТБ кілька раз було відмічено професійними преміями «Телетріумф» і Ukrainian design: The very Best Of.

Виробництвом Національного відбору займалася творча студія StarLightProduction.

Креативна продюсерка ― Наталя Франчук

Керівник проєкту ― Анатолій Максимов

Продюсерка ― Юлія Прохорова

Музичні продюсери ― Руслан Квінта (2018―2021), Костянтин Меладзе (2016―2017)

Члени журі Нацвідбору ― Андрій Данилко, Руслана, Костянтин Меладзе, Джамала, Євген Філатов, Тіна Кароль, Віталій Дроздов

Ведучі прямих ефірів ― Сергій Притула (2017―2021), Дмитро Танкович та Олександр Педан (2016)

Коментатор Євробачення в ефірі СТБ ― Сергій Притула

Переможці Національного відбору — Джамала (2016), O.Torvald (2017), Melovin (2018), Maruv (2019), Go_A (2020)

Режисери-постановники конкурсних номерів на Євробачення ― Костянтин Томільченко, Олександр Братковський

Стиль ― Дмитро Курята

Керівник відділу роботи з зірками ― Андрій Фурман

Ведучий бекстейджу в диджитал ― Володимир Бірюков (2020―2021).

