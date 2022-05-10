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Євробачення-2022: які країни виступлять у першому півфіналі

10.05.2022

Як відомо, 29 березня під час жеребкування у Турині був оголошений порядок виступів учасників пісенного конкурсу «Євробачення-2022». Представник від України – гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania» – виступатиме 10 травня у першому півфіналі під номером 6.

Євробачення 2022: країни – учасниці першого півфіналу

Порядок виступів учасників першого півфіналу, що відбудеться 10 травня:

  1. Албанія: Ronela Hajati — «Sekret»
  2. Латвія: Citi Zēni — «Eat Your Salad»
  3. Литва: Monika Liu — «Sentimentai»
  4. Швейцарія: Marius Bear — «Boys Do Cry» 
  5. Словенія: LPS — «Disko»
  6. Україна: Kalush Orchestra — «Stefania»
  7. Болгарія: Intelligent Music Project — «Intention»
  8. Нідерланди: S10 — «De Diepte»
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — «Trenulețul»
  10. Португалія: MARO — «Saudade Saudade»
  11. Хорватія: Mia Dimšić — «Guilty Pleasure»
  12. Данія: REDDI — «The Show»
  13. Австрія: LUM!X feat. Pia Maria — «Halo»
  14. Ісландія: Systur — «Með Hækkandi Sól»
  15. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — «Die Together»
  16. Норвегія: Subwoolfer — «Give That Wolf A Banana»
  17. Вірменія: Rosa Linn — «Snap»


Більше на тему: Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra

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