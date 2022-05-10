Євробачення 2022: країни – учасниці першого півфіналу

Євробачення-2022: які країни виступлять у першому півфіналі
10.05.2022
Як відомо, 29 березня під час жеребкування у Турині був оголошений порядок виступів учасників пісенного конкурсу «Євробачення-2022». Представник від України – гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania» – виступатиме 10 травня у першому півфіналі під номером 6.
Порядок виступів учасників першого півфіналу, що відбудеться 10 травня:
- Албанія: Ronela Hajati — «Sekret»
- Латвія: Citi Zēni — «Eat Your Salad»
- Литва: Monika Liu — «Sentimentai»
- Швейцарія: Marius Bear — «Boys Do Cry»
- Словенія: LPS — «Disko»
- Україна: Kalush Orchestra — «Stefania»
- Болгарія: Intelligent Music Project — «Intention»
- Нідерланди: S10 — «De Diepte»
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — «Trenulețul»
- Португалія: MARO — «Saudade Saudade»
- Хорватія: Mia Dimšić — «Guilty Pleasure»
- Данія: REDDI — «The Show»
- Австрія: LUM!X feat. Pia Maria — «Halo»
- Ісландія: Systur — «Með Hækkandi Sól»
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — «Die Together»
- Норвегія: Subwoolfer — «Give That Wolf A Banana»
- Вірменія: Rosa Linn — «Snap»
Більше на тему: Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+