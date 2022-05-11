Букмекери оновили прогноз на Євробачення-2022

Україна залишається безперечним лідером на “Євробаченні 2022” за прогнозами букмекерів після першого півфіналу, що пройшов у Турині 10 травня. Імовірність перемоги гурту “Kalush Orchestra” у фіналі конкурсу, як і раніше, висока – 49%.

Фото – Instagram Kalush

Друге місце обіцяють представникам Італії дуету Mahmood & Blanco (14%), а третє – Сему Райдеру з Великобританії (10%). Четверте місце за ставками залишає за собою Швеція (10%), а замикає ТОП-5 Іспанія із ймовірністю виграшу у 3%. Дані букмекерських компаній опубліковано на сайті EurovisionWorld.

Cитуація може змінитись після другого півфіналу “Євробачення”, де оголосять імена ще однієї десятки фіналістів. У четвер, 14 травня, ми побачимо виступи учасників із 18 країн: Фінляндії, Ізраїлю, Сербії, Азербайджану, Грузії, Мальти, Сан-Марино, Австралії, Кіпру, Ірландії, Північної Македонії, Естонії, Румунії, Польщі, Чорногорії, Бельгії, Швеції та Чехії. Гранд-фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 14 травня, де заспівають 25 фіналістів.

Гурт “Kalush Orchestra” був обраний представляти Україну на пісенному конкурсі після скандалу на Нацвідборі “Євробачення” з переможницею Alina Pash. Співачка зняла свою кандидатуру після того, як організатори попросили у Держприкордонслужби інформацію про відвідання артисткою Криму. Довідка, яку виконавиця надала, виявилася “липовою”.

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