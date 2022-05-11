Букмекеры обновили прогноз на Евровидение-2022

Украина остается бесспорным лидером на «Евровидении 2022» по прогнозам букмекеров после первого полуфинала, который прошел в Турине 10 мая. Вероятность победы группы «Kalush Orchestra» в финале конкурса по-прежнему высока — 49%.

Фото – Instagram Kalush

Второе место сулят представителям Италии дуэту Mahmood & Blanco (14%), а третье — Сэму Райдеру из Великобритании (10%). Четвертое место по ставкам оставляет за собой Швеция (10%), а замыкает ТОП-5 Испания с вероятностью выигрыша в 3%. Данные букмекерских компаний опубликованы на сайте EurovisionWorld.

Cитуация может измениться после второго полуфинала «Евровидения», где огласят имена еще одной десятки финалистов. В четверг, 14 мая, мы увидим выступления участников из 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии. Гранд-финал песенного конкурса состоится в субботу, 14 мая, где споют 25 финалистов.

Группа «Kalush Orchestra» была выбрана представлять Украину на песенном конкурсе после скандала на Нацотборе «Евровидения» с победительницей Alina Pash. Певица сняла свою кандидатуру после того, как организаторы запросили у Госпогранслужбы информацию о посещении артисткой Крыма. Cправка, которую исполнительница предоставила, оказалась «липовой».

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