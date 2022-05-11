Євробачення 2022 року: Україна. Kalush Orchestra – Stefania виступ у півфіналі

Kalush Orchestra виступить у фіналі конкурсу 14 травня, а також представники Вірменії, Молдови, Литви та ще шість учасників першого півфіналу, в якому мала виступати і Росія.

Фото – Instagram Kalush

Під час виступу українських музикантів зал для глядачів вибухнув від захоплених вигуків – єврофани аплодували стоячи і махали в повітрі синьо-жовтими прапорами.

Kalush Orchestra підкорили європейських слухачів ще до початку конкурсу та на відкритті Євробачення-2022 зібрали всі овації глядачів. А композиція Stefania припала до душі та іншим учасникам конкурсу.

Український гурт Kalush Orchestra з піснею “Stefania” вийшов у фінал “Євробачення-2022” за підсумками першого півфіналу конкурсу.

Серед інших фіналістів: Роза Лінн (Вірменія), Аманда (Греція), гурт Systur (Ісландія), Моніка Лю (Литва), колектив Zdob si Zdub & Advahov Brothers (Молдова), співачка S10 (Нідерланди), гурт Subwoolfer (Норвегія). співачка Маро (Португалія) та Маріус Беар (Швейцарія).



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