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Другий півфінал Євробачення 2022 року: список учасників пісенного конкурсу

12.05.2022

Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться сьогодні, 12 травня, о 22 годині по Києву. За право на вихід у фінал боротимуться 18 учасників. Український гурт Kalush Orchestra вже пройшов у фінал конкурсу, який відбудеться 14 травня.

Перший півфінал Євробачення 2022: список учасників та порядок виступу країн

Фото – facebook.com/suspilne.eurovision

У другому півфіналі буде 18 учасників, у фінал пройдуть 10. Учасники:

  • Фінляндія: The Rasmus — «Jezebel»
  • Ізраїль: Michael Ben David — «I.M»
  • Сербія: Konstrakta — «In Corpore Sano»
  • Азербайджан: Nadir Rustamli — «Fade To Black»
  • Грузія: Circus Mircus — «Lock Me In»
  • Мальта: Emma Muscat — «I Am What I Am»
  • Сан Маріно: Achille Lauro — «Stripper»
  • Австралія: Sheldon Riley — «Not The Same»
  • Кіпр: Andromache — «Ela»
  • Ірландія: Brooke — «That’s Rich»
  • Північна Македонія: Andrea — «Circles»
  • Естонія: STEFAN — «Hope»
  • Румунія: WRS — «Llámame»
  • Польща: Ochman — «River»
  • Чорногорія: Vladana — «Breathe»
  • Бельгія: Jérémie Makiese — «Miss You»
  • Швеція: Cornelia Jakobs — «Hold Me Closer»
  • Чехія: We Are Domi — «Lights Off»

Зазначимо, що букмекери вважають Україну фаворитом цьогорічного Євробачення. Імовірність перемоги оцінюють у 53%. На другому місці Велика Британія з ймовірністю 11%, на третьому – Італія з ймовірністю 10%.

Нагадаємо, крім України, яку представляє Kalush Orchestra, у фінал Євробачення також пройшли Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова та Нідерланди.

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