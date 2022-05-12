Перший півфінал Євробачення 2022: список учасників та порядок виступу країн

Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться сьогодні, 12 травня, о 22 годині по Києву. За право на вихід у фінал боротимуться 18 учасників. Український гурт Kalush Orchestra вже пройшов у фінал конкурсу, який відбудеться 14 травня.

Фото – facebook.com/suspilne.eurovision

У другому півфіналі буде 18 учасників, у фінал пройдуть 10. Учасники:

Зазначимо, що букмекери вважають Україну фаворитом цьогорічного Євробачення. Імовірність перемоги оцінюють у 53%. На другому місці Велика Британія з ймовірністю 11%, на третьому – Італія з ймовірністю 10%.

Нагадаємо, крім України, яку представляє Kalush Orchestra, у фінал Євробачення також пройшли Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова та Нідерланди.

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