Перший півфінал Євробачення 2022: список учасників та порядок виступу країн

Другий півфінал Євробачення 2022 року: список учасників пісенного конкурсу
Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться сьогодні, 12 травня, о 22 годині по Києву. За право на вихід у фінал боротимуться 18 учасників. Український гурт Kalush Orchestra вже пройшов у фінал конкурсу, який відбудеться 14 травня.
Фото – facebook.com/suspilne.eurovision
У другому півфіналі буде 18 учасників, у фінал пройдуть 10. Учасники:
- Фінляндія: The Rasmus — «Jezebel»
- Ізраїль: Michael Ben David — «I.M»
- Сербія: Konstrakta — «In Corpore Sano»
- Азербайджан: Nadir Rustamli — «Fade To Black»
- Грузія: Circus Mircus — «Lock Me In»
- Мальта: Emma Muscat — «I Am What I Am»
- Сан Маріно: Achille Lauro — «Stripper»
- Австралія: Sheldon Riley — «Not The Same»
- Кіпр: Andromache — «Ela»
- Ірландія: Brooke — «That’s Rich»
- Північна Македонія: Andrea — «Circles»
- Естонія: STEFAN — «Hope»
- Румунія: WRS — «Llámame»
- Польща: Ochman — «River»
- Чорногорія: Vladana — «Breathe»
- Бельгія: Jérémie Makiese — «Miss You»
- Швеція: Cornelia Jakobs — «Hold Me Closer»
- Чехія: We Are Domi — «Lights Off»
Зазначимо, що букмекери вважають Україну фаворитом цьогорічного Євробачення. Імовірність перемоги оцінюють у 53%. На другому місці Велика Британія з ймовірністю 11%, на третьому – Італія з ймовірністю 10%.
Нагадаємо, крім України, яку представляє Kalush Orchestra, у фінал Євробачення також пройшли Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова та Нідерланди.
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