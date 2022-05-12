Первый полуфинал Евровидения 2022: список участников и порядок выступления стран

Второй полуфинал Евровидения 2022: список участников песенного конкурса
Второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2022 состоится сегодня, 12 мая, в 22 часа по Киеву. За право на выход в финал будут бороться 18 участников. Украинская группа Kalush Orchestra уже прошла в финал конкурса, который состоится 14 мая.
Фото — facebook.com/suspilne.eurovision
Во втором полуфинале будет 18 участников, в финал пройдут 10. Участники:
- Финляндия: The Rasmus — «Jezebel»
- Израиль: Michael Ben David — «I.M»
- Сербия: Konstrakta — «In Corpore Sano»
- Азербайджан: Nadir Rustamli — «Fade To Black»
- Грузия: Circus Mircus — «Lock Me In»
- Мальта: Emma Muscat — «I Am What I Am»
- Сан Марино: Achille Lauro — «Stripper»
- Австралия: Sheldon Riley — «Not The Same»
- Кипр: Andromache — «Ela»
- Ирландия: Brooke — «That’s Rich»
- Северная Македония: Andrea — «Circles»
- Эстония: STEFAN — «Hope»
- Румыния: WRS — «Llámame»
- Польша: Ochman — «River»
- Черногория: Vladana — «Breathe»
- Бельгия: Jérémie Makiese — «Miss You»
- Швеция: Cornelia Jakobs — «Hold Me Closer»
- Чехия: We Are Domi — «Lights Off»
Отметим, что букмекеры считают Украину фаворитом Евровидения в этом году. Вероятность победы оценивают в 53%. На втором месте Великобритания с вероятностью в 11%, на третьем – Италия с вероятностью в 10%.
Напомним, кроме Украины, которую представляет Kalush Orchestra, в финал Евровидения также прошли Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.
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