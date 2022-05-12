Первый полуфинал Евровидения 2022: список участников и порядок выступления стран

Второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2022 состоится сегодня, 12 мая, в 22 часа по Киеву. За право на выход в финал будут бороться 18 участников. Украинская группа Kalush Orchestra уже прошла в финал конкурса, который состоится 14 мая.

Фото — facebook.com/suspilne.eurovision

Во втором полуфинале будет 18 участников, в финал пройдут 10. Участники:

Отметим, что букмекеры считают Украину фаворитом Евровидения в этом году. Вероятность победы оценивают в 53%. На втором месте Великобритания с вероятностью в 11%, на третьем – Италия с вероятностью в 10%.

Напомним, кроме Украины, которую представляет Kalush Orchestra, в финал Евровидения также прошли Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.

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