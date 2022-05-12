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Второй полуфинал Евровидения 2022: список участников песенного конкурса

12.05.2022

Второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2022 состоится сегодня, 12 мая, в 22 часа по Киеву. За право на выход в финал будут бороться 18 участников. Украинская группа Kalush Orchestra уже прошла в финал конкурса, который состоится 14 мая.

Первый полуфинал Евровидения 2022: список участников и порядок выступления стран

Фото — facebook.com/suspilne.eurovision

Во втором полуфинале будет 18 участников, в финал пройдут 10. Участники:

  • Финляндия: The Rasmus — «Jezebel»
  • Израиль: Michael Ben David — «I.M»
  • Сербия: Konstrakta — «In Corpore Sano»
  • Азербайджан: Nadir Rustamli — «Fade To Black»
  • Грузия: Circus Mircus — «Lock Me In»
  • Мальта: Emma Muscat — «I Am What I Am»
  • Сан Марино: Achille Lauro — «Stripper»
  • Австралия: Sheldon Riley — «Not The Same»
  • Кипр: Andromache — «Ela»
  • Ирландия: Brooke — «That’s Rich»
  • Северная Македония: Andrea — «Circles»
  • Эстония: STEFAN — «Hope»
  • Румыния: WRS — «Llámame»
  • Польша: Ochman — «River»
  • Черногория: Vladana — «Breathe»
  • Бельгия: Jérémie Makiese — «Miss You»
  • Швеция: Cornelia Jakobs — «Hold Me Closer»
  • Чехия: We Are Domi — «Lights Off»

Отметим, что букмекеры считают Украину фаворитом Евровидения в этом году. Вероятность победы оценивают в 53%. На втором месте Великобритания с вероятностью в 11%, на третьем – Италия с вероятностью в 10%.

Напомним, кроме Украины, которую представляет Kalush Orchestra, в финал Евровидения также прошли Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.

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