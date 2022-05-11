Финал Евровидения 2022: кто выступит в финале
11.05.2022
Во вторник, 10 мая, завершился первый полуфинал Евровидения-2022. Как выступили участники? И кто прошел в финал Евровидения 2022?
- Sam Ryder (Великобритания)
- Alvan & Ahez (Франция)
- Eskimo Callboy (Германия)
- SloMo (Испания)
- Mahmood (Италия)
- Литва: Monika Liu – «Sentimentai»
- Швейцария: Marius Bear – «Boys Do Cry»
- Украина: Kalush Orchestra – «Stefania»
- Нидерланды: S10 – «De Diepte»
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – «Trenulețul»
- Португалия: MARO – «Saudade Saudade»
- Исландия: Systur – «Með Hækkandi Sól»
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – «Die Together»
- Норвегия: Subwoolfer – «Give That Wolf A Banana»
- Армения: Rosa Linn – «Snap»
Больше по теме: Евровидение-2022: первая репетиция Kalush Orchestra
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